多城市打造「不夜城」　陸推「夜間經濟」擴大內需

▲北京故宮紫禁城上元之夜點燈秀。（圖／記者曾俊豪攝）

記者魏有德／綜合報導

大陸為因應經濟放緩，期待透過刺激消費、擴大內需等方式創造市場，多地陸續啟動「不夜城」模式，發展「夜間經濟」。陸媒近日盤點首波推出夜間消費政策的城市，包括北京、上海、海南、天津等地，主要著重於晚間購物、餐飲娛樂、休閒旅遊、及影視文化等方面。

《中新經緯網》報導，北京在前門和大柵欄、三里屯、國貿大廈周邊、五棵松等地打造首批4個「夜京城」地標，並開發夜間旅遊消費「打卡」地。知名景區頤和園、天壇公園、奧林匹克森林公園、朝陽公園等地也將開放夜間遊覽活動專案。

報導稱，北京還將推動擴大24小時便利店建設，延長地鐵營運時間，並鼓勵商場、購物中心延長營業時間，在店慶日、節假日期間推出「不打烊」等晚間促銷活動。

▲上海外灘萬國建築群夜間燈光秀。（圖／CFP）

此外，上海首創「夜間區長」及「夜生活首席執行官」，統籌規劃夜生活經濟發展協調機制。上海首批24小時電影院也在15日正式啟動，據悉，大光明電影院與國泰電影院成為上海深夜至清晨常態播放電影的影院。

同時，上海市文化和旅遊局於今年7至9月在黃浦區、寶山區嘗試博物館夜間開放工作，於週五晚上延長開放時間，配合各類文化活動，提供獨特的夜間參觀體驗。

▲海南海口世紀大橋。（圖／CFP）

除北京上海外，位於大陸最南方的海南省，一向是民眾體驗陽光沙灘等南島風情的去處之一，觀光力驚人。海南近期同樣發布一系列夜間旅遊產品的相關情況。包括海島露營、深夜食堂、夜間演出、乘船夜遊等。

夜間經濟量龐大，種類繁多，專家也提出建議，要與城市歷史文化融合，提供差異化。大陸旅遊研究院院長戴斌曾表示，發展夜間經濟應充分挖掘本地夜間休閒資源，結合自身文化特點，打造休閒娛樂項目，如天津的相聲曲藝文化、蘇州的評彈文化等。



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