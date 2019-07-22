華聞快遞／「科創板」開市！首批25家公司正式上市交易

▲廣州上半年GDP為11755.54億元人民幣。（圖／翻攝自《中新社》）

《上海》：「科創板」鳴鑼開市！首批25家公司正式上市交易

上海證券交易所「科創板」首批25家公司上市儀式22日舉行，標誌著大陸多層次資本市場從此開啟了新的篇章。25家上市公司都是先進製造業企業，包括了新一代資訊技術類企業13家、新材料產業5家、高端裝備製造產業5家、生物產業2家。（人民日報）

《新疆》：五年來累計231萬貧困人口脫貧 多村發展鄉村旅遊致富

新疆從2014年到2018年5年來累計實現58.87萬戶、231.47萬貧困人口脫貧，2131個貧困村退出，13個貧困縣摘帽。2019年將確保實現60.61萬人脫貧、976個貧困村退出，12個深度貧困縣摘帽。（澎湃新聞）

《廣東》：廣州上半年GDP為11755.54億元人民幣

廣州地區生產總值11755.54億元人民幣，增長7.1%，比去年同期提高0.9個百分點，經濟增速在主要城市中位居前列，也高於全國、全省。（南方+用戶端）

《安徽》：安徽省上半年房地產開發投資增速穩步回升

安徽省統計局發佈，安徽省房地產市場今年以來形勢趨穩，房地產開發投資穩步回升，商品房銷售連續5個月增加。（新華社）

▲華聞。（圖／翻攝自《中新社》）

《新疆》：俄羅斯木材成霍爾果斯鐵路口岸進口量最大商品

隨著霍爾果斯木材產業園今年項目落地，俄羅斯木材成為霍爾果斯鐵路口岸進口量最大商品。據霍爾果斯海關統計，今年上半年共計進口俄羅斯木材3萬多噸，貨值超過5222萬元人民幣，占霍爾果斯鐵路口岸進口貨運總量40%以上。（中新社）

《廣東》：第三屆騰訊粵港澳大灣區青年營在深圳開營

第三屆騰訊粵港澳大灣區青年營21日在深圳開營，吸引來自粵港澳的100名高中生作為本期營員參加開營儀式。營員將在一周內走訪21家灣區機構，對談優秀青年代表，動手參與實踐，了解大灣區的前沿科技創新、商業與金融發展、文化藝術潮流等。（新華社）

《西藏》：西藏與京東及高校簽署戰略合作協定 共促電子商務發展

2019第一屆「中國管理現代化研究會電子商務與網路空間管理專業委員會」年會21日在拉薩舉行，圍繞「電子商務與大資料分析」主題。另外，西藏自治區商務廳與京東集團及高校簽署了戰略合作協定。（中新網）

《青海》：專家學者西寧聚焦數位經濟

「AI時代數字經濟發展高峰論壇」21日在青海西寧舉行。國內相關院士、專家、學者等齊聚於此，聚焦「數智引航，綠色發展」的主題，共話數位經濟，共謀綠色發展，尋求合作共贏，打造「一帶一路」數位經濟發展新高地。（中新社）

▼粵港澳大灣區。（圖／CFP）