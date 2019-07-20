15歲少女失蹤9天…凌晨出現堤防邊「江面濺水花」　母看監視器崩潰

▲浙江15歲少女失蹤9天，監視器拍到疑似落水。（圖／翻攝微博）



記者王致凱／綜合報導

大陸浙江省麗水市青田縣一名15歲夏姓少女，原本近日就要辦理簽證赴西班牙與父親團聚，沒想到日前出門後音訊全無，失蹤已超過9天。少女的母親焦急報警協尋，警方透過監視器畫面發現，少女凌晨時分曾出現在堤防邊，隨後江面泛起一陣水花，疑似落水。夏母看見影片，當場在派出所痛哭失聲。

根據《錢江晚報》報導，15歲夏姓少女的父母早年離異，各自有了新家庭，夏女判由父親撫養，但父親人在西班牙工作，夏女只好留在浙江青田，與繼母的父母共同生活。正值青春期的夏女個性較叛逆，已經輟學在家2年時間。

青田公安最早接到報案的時間為7月10日晚間11時許，警方獲報後對此十分重視，但由於家屬一開始提供的消息，少女是7月10日離家出走的，警方通過各種管道整合調查，發現13日在青田城區曾出現一名身穿白色裙子的女子，一度被誤認為就是夏女，但警方隨後透過其他角度的監視器畫面，證實該女子並非失蹤少女，少女的真正去向仍不明。

直到7月17日，案情有了新進展。最新監視器畫面顯示7月9日凌晨0時20分左右，身穿黑色吊帶連衣長裙、黑色高跟鞋，打扮成熟的夏女，與另一名打扮時髦的女子一同出現在青田現鶴城街道辦事處附近。警方事後了解，2名女孩當晚一同到酒吧喝酒，監視器畫面中，夏姓少女走路也有些搖晃，似乎像是喝了酒。

透過監視器畫面，2名女孩在附近停留幾分鐘後，夏女和同行女孩揮手道別，獨自走到大約10分鐘路程的防洪堤防邊。直到當晚凌晨0時32分，夏女走入監視器死角，不知去向。

不過，附近另一處畫面較模糊的監視器鏡頭拍到，0時33分左右，堤防外的甌江河道上出現一個黑點，江面同時濺起了水花，疑似有人落水掙扎。大約1分鐘後，掙扎現象消失，江水回歸平靜。

夏母在派出所看見影片後，當場崩潰大哭，自責長年沒有陪伴在女兒身邊。夏母說，自己也很想女兒，但出於各種因素，這些年很少與女兒聯繫，對女兒的近況並不清楚。

根據警方調查，夏姓少女早在7月6日就曾有過一次跳江行為，被旁人救起，另外她還有個外地男友，最近因為分手因此心情並不好。

警方表示，目前人還沒找到，一切都還不能下定論，雖然當天監視器拍到江面疑似有人掙扎，但並沒有真正拍到少女落水的畫面，因此警方仍在全力調查搜尋中。