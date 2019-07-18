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社會 社會焦點 保障人權

「誰叫老婆硬要生」孩子在母懷裡喝奶...狠父猛巴頭！醫：恐腦出血喪命

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記者陳雕文／新北報導

既然生了就該好好養啊！新北市樹林區保安街二段18日凌晨，一名男子當街猛K嬰兒的頭，餵奶的女子無動於衷，民眾見狀趕緊錄影並PO網。有網友指出，該名爸爸（有吸毒前科）一直抱怨，當初叫老婆別生，但對方硬要生，所以孩子哭了他就要用打的，毫無耐心。小兒科醫生也擔憂，孩子恐因此腦出血喪命。

據了解，這對夫妻戶籍地在新北市土城，外出購物到了樹林區，案發當天晚間下著毛毛細雨，嬰兒因飢餓而哭鬧，母親揹在胸前餵奶安撫，但父親沒有耐性，狠狠朝嬰兒頭部拍擊，民眾看不下去，決定拿起手機錄影。

▲男子不斷朝嬰兒身上猛打，甚至還朝他頭部狂K，而一旁女子卻完全沒有出聲制止。（圖／翻攝臉書協心臨時粉絲團）

▲男子不斷朝嬰兒身上猛打，甚至還朝他頭部狂K，而一旁的妻子卻沒有制止。（圖／翻攝臉書協心臨時粉絲團）

熱心民眾發文表示，「剛剛朋友聽到樓下有寶寶哭聲，想說這麼晚了怎麼會有嬰兒在哭，結果一看，看到這對不配當父母的畜生巴嬰兒的頭！嬰兒會哭不外乎就是肚子餓、想睡、尿布。怎麼會有這麼畜生不如的父母這樣對自己孩子？看了真的很心痛！」

台灣兒科醫學會常務理事林應然醫師看到畫面後表示，男子這樣的舉動恐會對造成嬰兒腦震盪或是腦出血，嚴重甚至會致命。林應然醫師說，除了生理上的影響，嬰兒的心理層面也可能出現恐懼不安，未來還可能會對人產生不信任感，造成他不敢接觸人群，而出現封閉自我的現象。面對手無縛雞之力的嬰兒，男子竟下這樣的重手，著實讓人看了又氣又心疼。

K頭畫面一曝光，不少網友氣炸，紛紛留言痛罵，「一直巴嬰兒的頭，是有病是不是」、「不愛孩子。真的不要生。孩子是無辜的」、「男的是畜生，媽媽也是病的不輕，要是我老公這樣打一下我就踹爆他」。還有網友指出，晚上有在土城看到疑似K頭的夫妻檔，媽媽抽菸時直接朝小孩吐煙！真的太扯了。

樹林警方解釋，目前已經找到影片當事人，並請社工前往關心，將持續調查孩子的養育狀況，以釐清是否有家暴、虐待等情事。

▼樹林警方已找到當事人，正在釐清案情。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼樹林分局。（圖／記者陳雕文攝）

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關鍵字：樹林,虐童,吸毒,嬰兒,父親

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