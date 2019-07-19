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水樂園悠哉漂流…4歲女童「一秒消失」慘死水底

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▲▼4歲女童慘死水樂園。（圖／翻攝自網絡）

▲出事的漂流河道。（圖／翻攝自網絡）

記者鄭思楠／綜合報導

黑龍江省哈爾濱市12日中午發生一起超駭人的意外事故。一名4歲女童在家長的陪同下在水樂園漂流時，突然被一股強大的吸力吸入水底，身體被整個吸進排水口，頭被排水口欄杆卡死，最後慘死水中。事發當時，女童媽媽和另一名大人發現女童正被吸進水底，合力死死拉住女童身體，但不敵吸力沒有拉住。

綜合陸媒報導，出事女童今年4歲，從小就很乖很可愛，特別招人喜歡，當天由媽媽帶到「大頂子山溫泉旅遊區歡樂水世界」玩。據事故監控畫面顯示，事發時女童正在只有一米深的漂流河道玩，突然身體附近產生大量水花，隨即立馬消失水面。

女童的媽媽目睹了全過程，甚至已經死死抓住女童身體，試圖阻止自己的孩子被吸走，受了傷也一直沒鬆手。一位遊客雖然反應迅速立馬跑去關掉排水口電源，但還是沒有阻止慘案發生。女童被救上來時已經死亡，全身傷痕累累。

目前，涉事水樂園已經暫停營業，大門口標識被遮蓋，園內設施都已經停止使用。事發後，水樂園方面表示，正配合有關部門調查，目前還在等待警方調查結果。水樂園副總經理萬春雷說，「會負責到底，不會推卸責任，已經和溺亡女童父母取得聯繫，正在商談賠償事宜。」

▼4歲女童慘死水樂園。（圖／翻攝自網絡）

▲▼4歲女童慘死水樂園。（圖／翻攝自網絡）

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關鍵字：女童,水底,溺亡,意外事故,大頂子山溫泉旅遊區歡樂水世界

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