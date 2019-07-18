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夫妻倆被找到了！「2月大嫩嬰」遭狠父猛巴頭　母親還傻站一旁

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記者趙蔡州／綜合報導

新北市樹林區保安街二段18日凌晨0時許有一位居民目擊，一名父親當街拍打約2個月大的嬰兒頭部，而旁邊的媽媽則沒有阻止，氣得他一邊報警一邊錄影PO上臉書。警方獲報後，循線追查男子的車牌資料，順利在18日下午就找到這對夫妻，初步查看嬰兒沒有明顯外傷，目前已經交由社會局列管、持續追查。

根據了解，影片的夫妻戶籍地設在新北市土城，他們18日深夜外出到樹林區買東西，結果碰到嬰兒肚子餓了在哭鬧，媽媽立刻抱起孩子一邊餵奶一邊安撫，只是父親似乎一下子就不耐煩了，甩手狠狠朝嬰兒的頭部大力拍擊。居民聽見嬰兒的哭鬧聲出來查看，發現爸爸在打嬰兒才決定錄影通報。

影片中可以看見，一名母親抱著小嬰兒站在路邊，旁邊父親正在把東西收入置物箱內，但下一秒父親突然靠近小嬰兒，接著直接伸手拍打嬰兒的頭部，接著又拍打了後背部以及臀部，離開前又再打了一下嬰兒的額頭，整個過程母親都沒有出手阻止。

▲▼警尋獲拍頭父母，嬰無明顯外傷，移由社會局列管。（圖／翻攝自爆料公社）

▲警方18日下午1時許順利找到了這對父母。（圖／翻攝自爆料公社）

目擊民眾說，「我想說樓下怎麼有嬰兒哭聲，媽媽應該是要拍這個背部，但她不是啊，怎麼是拍頭這邊，我就覺得怪怪的」，沒多久爸爸就拍打嬰兒頭部。附近店家也表示，「我覺得是因為爸爸沒有耐性吧，所以才會做這個動作（拍頭），我也覺得奇怪，怎麼會有人打小孩。」

目擊者事後也把影片PO上臉書，希望網友可以幫忙注意孩子安全，深怕「拍打」會對嬰兒造成永久傷害。警方獲報後也立刻調閱監視畫面，根據男子的車牌號碼循線追人，並順利在18日下午1時許找到這對父母，社工人員初步查看孩子沒有明顯外傷，目前全案交由社會局列管、持續追查。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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關鍵字：樹林,虐童,吸毒,嬰兒,父親

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