▲ 40歲翻轉人生青農呂昆翰，智慧化水耕生產「汲鮮」蔬菜。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區的青農呂昆翰，利用台中區農業改良場開發的動態浮根式水耕栽培技術，以自動化、智慧化方式生產「汲鮮」的水耕小白菜、青江菜、小松菜、空心菜、A菜、紅裙萵苣等短期葉菜類，既新鮮、安心又潔淨，每一批出貨的蔬菜都符合衛福部與農糧署的農產品出貨規範，保障消費者都能吃的安心、吃的健康。

40歲始踏入農業生產的呂昆翰，過去在一般企業服務，卻因公司經營不善黯然退場，頓時失去人生規劃方向。呂昆翰深思，與其將青春歲月投入他人創建的公司，倒不如與家人齊心合力經營事業。於是，他回到新北市金山區投入農業生產，利用源自陽明山的純淨水源，打造水耕蔬菜農場。

為有效解決人力缺乏問題，呂昆翰以自動化及智慧化工程生產蔬菜，並利用物理及生物防治技術，有效阻斷病蟲害傳播途徑。此外，呂昆翰將農場取名為「汲鮮」作為對自我的期許，汲，取自日本福井縣永平寺對聯：「杓底一殘水，汲流千億人」；鮮，則代表了汲鮮生產蔬菜的新鮮、潔淨。

因此「汲鮮」二字傳達的理念是永續再生、節水循環、低汙染種植的農業生產模式，與生產環境共存共榮，方得留下好山好水與後世子孫共享。如今，呂昆翰已在金山區打造五座溫室生產的水耕蔬菜，且採用第三方驗證方式檢驗，保障消費者都能吃的安心。

農業局表示，新北市政府持續挹注相關資源來輔導青年農民，提高從農誘因，首創一站式服務措施，視農民個別需求，從生產到銷售解決新農漁民面臨問題。歡迎一同支持「汲鮮」新鮮現採品質的水耕蔬菜，請洽青農呂昆翰，手機：0928-271-732。

▲ 每一批出貨的水耕蔬菜，都符合衛福部與農糧署的農產品出貨規範。