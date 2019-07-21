觀世音菩薩成道紀念日　侯友宜致贈板橋接雲寺「慈雲法雨」匾額

▲ 侯友宜致贈接雲寺「慈雲法雨」匾額。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

7月21日農曆6月19日是觀世音菩薩得道紀念日，新北市板橋區接雲寺舉辦祈福法會，並準備10000份平安齋，讓民眾吃平安，廟內一早就湧入滿滿人潮，市長侯友宜也與信眾們一起捻香禮佛，還特別致贈「慈雲法雨」匾額，祈求觀世音菩薩保佑國泰民安、市政推動順利。

侯友宜表示，接雲寺前身為雍正年間創建於中和石壁湖的「慈雲巖」，有160年歷史，是板橋四大古廟之一。廟名更別具意義，有承「接」慈「雲」巖香火意涵，特別致贈「慈雲法雨」匾額，慈雲比喻慈悲心懷如雲一樣廣，法雨則比喻佛法普度眾生，像雨一樣潤澤萬物，感謝接雲寺用慈悲如雲的心懷，照顧地方民眾。

▲ 侯友宜到板橋接雲寺參拜。

民政局表示，接雲寺主祀觀音菩薩，俗稱板橋觀音廟，每年觀音菩薩聖誕、成道及出家紀念日，廟方除了舉辦誦經祈福法會，自民國80年起更開始辦理捐血活動，弘揚菩薩慈悲濟世的精神，受感召民眾捐血累計超過760萬cc血液，救人無數，年年獲得新北市績優宗教團體表揚。

另外，接雲寺每月農曆初一、十五，義工媽媽們會準備5000份鹹粥、炒麵、甜湯圓等多道素齋與信眾結緣，在觀音菩薩聖誕、成道及出家紀念日等年度三大重要節日，更增加至10000份，邀請大家食福。