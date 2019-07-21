觀世音菩薩得道紀念日　新北副市長謝政達汐止北峰寺參拜祈福

▲ 新北副市長謝政達汐止北峰寺參拜祈福，並致贈「護持眾生」匾額。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

農曆6月19日是觀世音菩薩得道紀念日，全台各地奉祀觀音菩薩的廟宇，都熱鬧慶祝觀世音菩薩成道。新北市副市長謝政達20日也前往汐止北峰寺參拜祈福，並致贈「護持眾生」匾額，感謝廟方秉持觀音菩薩慈悲大愛的精神，照顧地方鄉里。

謝政達表示，觀世音菩薩是民間普遍的宗教信仰，每年觀音菩薩成道日，北峰寺舉辦的朝山及點燈祈福，吸引信眾不遠千里共沐佛恩。北峰寺今天除了有在地國小學生正念祈福舞的公益演出，還有土地歷史影片公播，紀錄1803年北峰寺分靈自艋舺龍山寺的演變，讓民眾可以回顧廟方的文化記憶。廟方長期照顧地方及支持市政推動，是地方重要的信仰中心。

▲ 觀世音菩薩得道紀念日，下午到晚上還有表演。

民政局表示，新北市主祀、副祀觀音菩薩的廟宇多達489間，高居諸神明信仰第2名，僅次於土地公信仰。汐止金龍山北峰寺依山傍水，創建自日據時代。廟方每年舉辦觀音菩薩三次大型慶典，現場安排朝山、點燈祈福、公益表演等活動，並備有觀音平安點心與大眾結緣。

北峰寺備有油飯、愛玉、米苔目及米粉湯等多種福食，讓民眾吃平安。另外，接雲寺也備有10000份的素齋，包括鹹粥、炒麵、甜湯圓等供信眾免費享用，下午到晚上還有歌仔戲演出。新店大香山慈雲巖上午也備有油飯、炒麵及壽桃等福食，蘆洲湧蓮寺及林口竹林山觀音寺等廟宇則有大型法會，歡迎各地善信參加慶典沐浴神恩。

▲ 觀世音菩薩得道紀念日，廟宇備有素齋供民眾享用。