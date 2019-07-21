記者趙蔡州／綜合報導

為了迎合中元節普渡期間的氣氛，一間便利商店的業者精心裝飾，佈置一個活動式的貞子放在門口，只要感應門打開，貞子就會飄起來，不過由於實在太擬真，有不少民眾反應被嚇到，臉書也有許多網友熱烈討論。對此，業者也出面回應，貞子是為了公司活動設置的，民眾反應嚇人後已經暫時撤下了。

影片中可以看見，拍攝者走進超商後，右手邊一個貞子緩緩從飲料堆中飄起，身穿白衣披頭散髮、沒有露出臉也沒有下半身，儘管只是一件裝飾品，但仍有不少民眾因此被嚇到。其實，這一間超商位在新北市板橋四維路，店長為迎合中元節普渡主題，決定搬出一個擬真的貞子，藉此吸引消費者的注意。

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▲超商開門一秒「飄出貞子」，影片瘋傳反應超兩極，業者回應了。（圖／東森新聞）

不過「貞子」卻讓民眾架評價兩極，附近居民說「我孫子看到的時候嚇一跳，我是覺得這是蠻有創意的啦」、「這種廣告太恐怖了，我覺得好像不太適合的樣子」，還有人表示「隨便人家想啦，應該是小孩怕說會嚇到」，影片後來也被網友上傳臉書，立刻引發許多網友熱烈討論。

實際回到門市，活動式貞子已經被店家撤下，店員就表示「有人說太可怕了啦，店長只好把他撤下來，有人是覺得好玩嘛，有些人覺得不OK」。

▲民眾對於「貞子」的評價相當兩極。（圖／東森新聞）

對此，超商業者表示，公司為了掌握中元拜拜商機，特別舉辦「陳列達人」競賽活動，各地的門市會將飲料、泡麵及零食等做創意排列，還有人會以主題方式佈置，希望能藉此抓住消費者眼球，預計帶動單店門市業績成長1至2成，他們期間也會有不同的布置輪替，所以才將貞子撤換。