龍山寺逛一圈！巷仔內「一票阿姨OO」他嚇壞　老司機狂爆內幕：你還太嫩

▲華龍山寺月老相當靈驗，許多年輕人慕名朝聖。（圖／記者李鍾泉攝）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

台北龍山寺為知名觀光景點，許多信徒、遊客相繼朝聖求姻緣，但周邊暗巷在深夜裡，卻有著全然不同的風景。一名網友前幾天閒來無事，到龍山寺附近逛了一圈，怎料每一步都是煎熬，除了髒亂陳舊外，更有大票「阿姨」上前搭話，嚇得他直呼，「龍山寺捷運站走出去很可怕。」

萬華區巷弄裡的「流鶯文化（站壁文化）」已久，每到深夜，就會有一群鶯鶯燕燕在街邊搔首弄姿，招攬客人到小房間辦事。如今，年輕的性工作者投身酒店、應召站工作，比較有保障；但「阿姨們」就沒那麼幸運了，可能在500-1500的價位上，與客人拉扯。

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▲龍山寺暗巷曝光。（圖／翻攝自Facebook／瘋New總有新鮮事）

網友在PTT提到，「前幾天心血來潮，去龍山寺附近逛了一圈，沒想到步步艱辛，路上到處都有尿味還有屎味，艋舺夜市一堆奇怪的店，60年代電玩店，還有一堆阿姨站在那邊跟你搭話。」

一路上的觀察，他發現餐廳看起來都髒髒的，時不時還可以看到小強在路上爬，而在那邊逛的，也幾乎都是看起來收入偏低的中老年人，也讓他不禁懷疑，「這裡真的是台北市嗎？」

▲網友分享經驗。（圖／翻攝自PTT）

鄉民看完紛紛回應，「第一次有嚇到，後來就習慣了」、「怕...以前看過行動不便的阿北被三個小姐扶進房間」、「突然想去看看」、「流浪漢嘉年華」、「真D可怕，不太敢去」。

po文也釣出不少老司機，直言「華西街更可怕」、「廣州街夜市也很可怕」、「西昌街才是最可怕der，你還太淺」、「跟著阿姨進去吃豆干阿，最近有學生妹」、「阿姨會勾你的手，去碰她的奶」、「去找站壁阿姨鬆一下壓壓驚」、「恐怖的在夜市後面那幾條，捷運站算乾淨的」。

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