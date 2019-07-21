65歲女鬼遊蕩校園…附身「雙語轉換談判」　道士教室驅鬼影片曝光

▲馬來西亞中學鬧鬼，道士驅鬼過程曝光。（圖／翻攝自YouTube／CP Network 2）

記者林瑩真／綜合外電報導

馬來西亞彭亨州近來瘋傳一段鬧鬼影片，一所中學流傳有鬼在學校流連不走，因此請來道士驅鬼，沒想到鬼魂真的現身，附身在一名女助手身上，還用2種語言與道士交談，答應超渡後就不再回學校搗亂。

綜合外媒報導，彭亨州某鎮的一所中學流傳鬧鬼，鬼魂不僅遊蕩在校園內，還會附身於老師身上騷擾學生，其中有10多名學生因此變得歇斯底里。為了阻止情況加重，校方也不得不請來道士解決問題。

道士以符咒、攝魂鈴、蠟燭等，讓鬼魂附上女助手的身，接著進行談判。當道士開始念咒時，女助手開始出現異樣反應，發出不明聲音，接著突然用外語與道士進行對話，過程中連連強調自己「沒有到學校搗亂的意思」，並一度問起「為什麼教室內沒有學生」。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

在道士詢問下，才確定鬼魂身分是一名65歲的女鬼，名叫林美玩。道士告訴她，因為她的緣故，導致學校不敢讓學生來讀書，要她「好來好去」，否則將會「收了她」。最後，道士承諾給女鬼超渡，女鬼也答應不再回學校。

驅鬼的3分24秒影片曝光，引來網友大肆討論，有網友認為作假，「看起來聲調就很假」、「是老師壓力大到鬼上身吧」、「教育聖地還迷信」；但也有人認為寧可信其有，「希望學校之後就可以安心教書」。