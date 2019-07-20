大學博覽會／亞洲大學祭480萬搶學生　泰國清邁大學首度來台

▲大學博覽會今登場。（圖／記者崔至雲攝，同下）

記者崔至雲／台北報導

大學校院博覽會今明（20、21日）兩天在台大綜合體育館舉行。這次博覽會有海內外32個參展單位，除了台灣的大學外，也有國外的新加坡管理學院、香港城市大學、香港教育大學、德國公立威爾道大學、英國University of Warwick、更有首次來台參展的泰國排名第三的清邁大學。

根據大考試中心指出，今年大學指考報名人數再創新低，49,119名考生報名，較去年微減，非應屆考生人數大增高達10,867人，佔總人數的22%左右。考生如何在短時間之內，從超過一千多個校系裡，找出與自己分數最接近又同時又符合興趣的100個校系？佛光大學校長楊朝祥強調，網路時代資訊很多，大學博覽會能讓學生面對面與心目中理想學校資詢，掌握入學關鍵，是很重要的平台。

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清邁大學指出，該校學生有5千多人，近7成是大陸學生，去年首次有2個台灣學生，因此啟動他們來台灣招生的動機。校方也透露，台灣推新南向政策，對泰國友善，來詢問的學生以父母為台商的居多。

▲泰國清邁大學首次來台搶學生。

這次大學博覽會許多學校祭出高額獎學金向學生招手，亞洲大學祭出480萬元獎金，入學第一年就提撥45萬元獎學金，四年八學期最高可領360萬元，若再攻讀海外雙聯碩、博士，學校再補助120萬元。

來台參展的香港城市大學也強調，該校會計系、經濟及金融系，已與台灣大學經濟系簽署雙聯學士學位學程，非常歡迎學生前往就讀。成功大學也表示，該校已與美國普渡大學簽署「大工程領域雙學位計畫」，今年首度招收跨國雙學位學士生，預計3年內建立3個以上「學士+碩士雙學位」合作案，推動百人以上學生與學者的交流。

▲楊朝祥強調，網路時代資訊很多，大學博覽會能讓學生面對面與心目中理想學校資詢，掌握入學關鍵，是很重要的平台。

得勝者文教升學輔導專家劉駿豪及胡天爵指出，這次指考，整體來看各類組的落點預估比去年高，成績排名前段的考生可根據去年的科系門檻，並評估自我對科系期待、現實考量等，用刪去法排除不想去唸的科系，台大醫學系最低門檻恐要460分才行，至於醫學系最低則要432分。

劉駿豪建議考生，先估算自己的得分，對照去年門檻找到相近落點後，在志願卡中的前30個填入夢幻科系，之後中間40個填務實科系，最後30填保守科系。此外提醒，考生在成績分數公布之前，可以先行上考試分發委員會網站搜尋107年的錄取分數一覽表，排序找出理想科系、落點區間、安全校系，將採計科目與分數列出，有助於選填校系。

