飛起來！長榮航空「新航線盤點」　明年2/18開航米蘭已經開始賣票

▲長榮航空今年開航3條日本新航線，明年2/18也將開航義大利米蘭。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

長榮航空去年引進全新波音787夢幻客機，看準台灣人熱愛日本旅遊，今年新增3大航線，包括6月6日開航名古屋、7月17日開航青森，以及7月18日開航愛媛縣松山。另外，長榮航空也將在明年2月18日正式開航義大利米蘭，使用777-300ER型客機，目前已對外售票。

長榮航空今年3月就預告明年初將開航義大利米蘭，目前也確定在明年2月18日開航直飛，將使用777-300ER型客機，每周4航班，現在也已對外售票，含稅最低NT 29,901元起。

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▲長榮航空明年2/18開航義大利米蘭，機票已經開賣。

班機時間為晚上11時40分從桃園機場出發，隔天清晨6時30分抵達米蘭馬爾彭薩機場，飛行時間13小時50分；回程則是上午11時從米蘭起飛，隔天清晨6時30分到桃園機場，飛行時間12小時30分。

另外，長榮航空今年也陸續開航日本3條航線，名古屋航線已在6月6日開航，每天以波音787-9機型飛航，台北到名古屋的起飛時間為上午7時55分、抵達時間11時45分，名古屋到台北的起飛時間是中午12時55分、抵達時間為15時10分。

▲長榮航空引進波音787夢幻客機，看準台灣人熱愛日本旅遊，今年新增3大航線。（圖／記者湯興漢攝）

青森航線7月17日開航，每周2班，周三、六飛航，桃園機場起飛時間為上午10時25分，抵達日本時間為下午3時，飛行時間3小時35分；回程日本起飛時間下午4時，晚上7時5分抵達桃園機場，飛行時間4小時5分。

松山航線7月18日開航，每周提供2個來往班次，航班固定在周四與周日，每班次可載客184人，台灣出發時間為上午6時45分從桃園機場起飛，上午10時10分抵達日本，飛行時間2小時25分；回程則是上午11時20分從日本起飛，下午1時5分返抵桃園機場，飛行時間2小時45分。

