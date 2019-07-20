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只有10天快搶！長榮復飛推超狂促銷　倫敦來回1萬初、曼谷6千有找

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▲▼長榮推出10天限時優惠。（圖／翻攝自長榮官網）

▲長榮推出10天限時優惠。（圖／翻攝自長榮官網）

記者胡順惠／台北報導

長榮航空歷經17天的罷工低潮，今（20）日起全面復飛，特別推出限期10天的全航線優惠，促銷價超狂，桃園-米蘭來回機票24700元起(未稅)、松山-東京羽田來回機票僅6549元起(未稅)、桃園-倫敦來回機票僅10650元起(未稅)。長榮表示，將創下暑假暑假前所未見的優惠價。

長榮航空全面復飛後，在官網推出多航點超殺優惠，小資族可考慮萬元以下機票，像是松山 - 東京(羽田)僅6549元起(未稅)、桃園 - 澳門僅2708元起(未稅)、桃園 - 清邁僅6374元起(未稅)、桃園 - 浦東僅4752元起(未稅)、桃園 - 首爾(仁川)僅3600元起(未稅)、桃園 - 宿霧僅6552元起(未稅)。

請繼續往下閱讀...

另外，桃園-倫敦來回機票僅10650元起(未稅)，以往暑假期間飛倫敦都要3萬元以上，這次的優惠比半價還要低。機票達人布萊N也在臉書上分享，「這次促銷的力道可謂前所未見」，各航點的價格都創新低，這檔單就價格來說是真的很值得購買。

長榮航空表示，罷工結束後全面復飛，也因此推出一波多航點優惠方案，預期將創下暑假暑假前所未見的優惠價，像是以倫敦機票為例，過去暑假期間飛倫敦，機票都要3萬元起跳，現在只要1萬出頭就能買到，優惠直到7月29日截止。

至於機票有無限定張數？長榮航空說，只要在這10天內購買都能享有優惠票價，沒有限定每個人能買幾張，不過現在大家都在搶，也要搶得到位置才能買。

消息一出，網友紛紛留言，「曼谷出現前所未有的六千以下實在是嚇死我了，我要買個機票壓壓驚。」、「同一張票比當初買便宜3500，還沒飛看到這價格，我好難過。」、「去年八月去沖繩廉航九千多耶，這也太便宜吧！」、「這個票價有神」、「今天晚上還要不要讓人睡覺啊，錢包都吐血了」。

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關鍵字：長榮,長榮航空,促銷,優惠,10天

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