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郭芷嫣嗆「機長餐加料」引美方發函關切　長榮航空回應了

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▲▼郭芷嫣。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園空服員產業工會理事郭芷嫣因揚言要在機長主餐加料，在律師陪同下到蘆竹分局出面說明。（圖／資料照／記者沈繼昌攝）

記者賴文萱／台北報導　

長榮空服員罷工雖已落幕，但前空服員郭芷嫣在空服員罷工期間揚言要在機長主餐加料，引來美國運輸部（DOT）發函關注，轉來旅客對於該案件的投訴，要求長榮航空60天內要回覆說明。對此，長榮航空表示，該案件已進入司法程處，會依目前處理狀況回覆。

▲▼郭芷嫣在LINE私人群組的對話遭外流，長榮在召開人評會後決議開除。（圖／翻攝自PTT）

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▲郭芷嫣在LINE私人群組的對話遭外流，長榮在召開人評會後決議開除。（圖／翻攝自PTT）

郭芷嫣在空服員罷工期間被爆出在LINE私人群組放話要在機長主餐加料，因涉及飛安疑慮，引起國內外旅客高度重視。長榮航空表示，有接獲美國運輸部（DOT）轉來旅客對於此案的投訴，公司將會依目前處理狀況回覆，有關郭姓前空服員涉犯民用航空法及刑法相關規定，該案現已進入司法程序。

▲長榮空服員罷工，工會幹部郭芷嫣竟揚言要在機長餐中加料。（圖／記者林敬旻攝）

▲長榮航空表示，郭芷嫣案件已進入司法程序，會依照處理進度回覆。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

長榮航空指出，獲悉郭姓前空服員行為後，因嚴重影響機艙秩序及飛航安全作業程序，已於7月9日向警局報案。另於7月11日召開人事評議委員會，因郭員之行為明顯違反公司客艙組員管理辦法，對公司員工有發生職場上不法侵害之可能，更恐涉犯民用航空法及刑法之相關規定，情節重大，因此予以免職處分，且即刻生效。

民航局也證實，長榮航空有向民航局通報美國運輸部（DOT）乘客保護部門來信要求長榮於60日內，回覆說明長榮航空空服員罷工期間，有空服員揚言對反罷工機師「加料」一事；已要求長榮航空公司妥予說明回復，以維飛美航班之正常運作。

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關鍵字：長榮航空,長榮航空空服員,桃園市空服員職業工會,空服員罷工,長榮罷工,郭芷嫣

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