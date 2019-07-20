喜樂島暫不自推總統人選　立委將拚10席以上

▲喜樂島聯盟政黨成立大會。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

民視前董事長郭倍宏號召成立的獨派團體「喜樂島聯盟」20日宣布正式組黨，並選出台灣基督長老教會牧師羅仁貴擔任喜樂島聯盟首任黨主席。羅仁貴受訪時表示，目前並沒有規劃自推總統人選，不過在立委方面則預計會推出10席以上的區域與不分區立委人選。

羅仁貴表示，喜樂島聯盟組黨最主要的目的，就是希望明年選舉可以推出更適當的人參選，讓這些真正對民進黨不滿、討厭民進黨的人可以有一個更好的選擇，因此明年大選喜樂島會自己推出適當的人選參選立委。他認為，如果讓這些真正關心台灣的人選擇不出門投票，或是改投其他政黨，「對台灣不是一個很好的現象」。

▲喜樂島聯盟首任黨主席羅仁貴。（圖／記者李毓康攝）



羅仁貴說，喜樂島聯盟的組黨不是要搞破壞、搞分裂，而是擔心如果明年綠營的選票大大失血，導致國會又回到過去國民黨席次過半的話，「我相信就是台灣的一個大災難」。他表示，喜樂島聯盟希望可以拉攏沒辦法投民進黨、討厭民進黨的中間選民，支持喜樂島推出的候選人，如果喜樂島可以在國會多幾個席次，「以後都可以跟民進黨大大的合作」。

羅仁貴指出，喜樂島聯盟預計在明年推出10席以上的立委人選，包括區域跟不分區，後續會在決策委員會裡面做更詳細的討論，至於總統人選方面，他則說「目前沒有這樣一個規劃」。

不過外界也質疑，若淺綠選票轉向支持時代力量，如今喜樂島又再刮瓜分深綠選票，是否將導致代表本土政權的民進黨明年大選落敗，導致國民黨漁翁得利？對此，羅仁貴則說，喜樂島會用很誠心、謙卑的心去尋求真正關心台灣、台派的人支持，希望他們能夠認同喜樂島組黨的意義，認同喜樂島的理念。