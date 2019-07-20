　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

喜樂島聯盟正式組黨　長老教會牧師羅仁貴出任黨主席

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼喜樂島聯盟政黨成立大會,現場辦理入黨人潮。（圖／記者李毓康攝）

▲喜樂島聯盟政黨成立大會，現場辦理入黨人潮。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

民視前董事長郭倍宏號召成立的獨派團體「喜樂島聯盟」20日宣布正式組黨，部分不滿總統蔡英文的獨派人士，期待藉此集結深綠及獨派力量，爭取國會席次來制衡民進黨。喜樂島聯盟於會中由黨員投票選出黨主席以及決策委員，經開票統計後由台灣基督長老教會牧師羅仁貴同額競選當選喜樂島聯盟首任黨主席。

喜樂島聯盟20日於集思台大會議中心舉辦政黨成立大會，將持續推動台灣獨立與正名制憲運動。喜樂島聯盟政黨籌備委員會成員劉敬文（妖西）日前指出，組政黨後，希望能推出2020總統候選人、不分區與至少10席的區域立委。

根據喜樂島聯盟黨章第2條載明，「本黨成立宗旨是為了絕大多數台灣人民『反中國併吞、正名台灣國、制定新憲法、加入聯合國』的心願，並將『致力司法改革、堅守公平正義、推動族群平等、建構均富經濟』，使台灣成為一個真正有人權、有尊嚴、有國格的正常化國家，以及兩千三百多萬住民及子子孫孫共享繁榮昌盛的喜樂島」。

黨章第15條也載明，「本黨設主席一名，由全體黨員直接選舉產生，任期二年，連選得連任；主席對外代表本黨，對內綜理黨內一切事務。主席得認命副主席二名及秘書長一名，其任期與主席同；主席因故出缺時，其所任命副主席及秘書長之任期亦同時中止」。

▼喜樂島聯盟政黨成立大會，現場辦理入黨人潮。（圖／記者李毓康攝）

▲▼喜樂島聯盟政黨成立大會,現場辦理入黨人潮。（圖／記者李毓康攝）

ET快訊
雲林農舍遭空中盤旋2分鐘　韓國瑜一臉疑惑：為何調直升機去我家
46噸公路坦克下坡狂衝300公尺　「最陰139」撞27車6傷

關鍵字：喜樂島,獨派,組黨,羅仁貴

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

喜樂島暫不自推總統人選　立委將拚10席以上

喜樂島聯盟正式組黨　長老教會牧師羅仁貴出任黨主席

雲林農舍遭空中盤旋2分鐘　韓國瑜一臉疑惑：為何調直升機去我家？

高雄淹大水韓國瑜聚餐被罵翻　勞工局聲明力挺：這是公務行程！

影／陳其邁視察水災…韓國瑜神隱　學者幫協尋：兩人每周五晚上六點交接

吳敦義緊握不分區立委提名權　國民黨中常委選舉延至明年2月

韓國瑜LINE帳號傳色情網站　市府致歉：不是小編可控制的

直升機盤旋李佳芬農舍2分鐘　雲林「韓粉頭」痛罵：韓國瑜是敵國嗎？

衝基隆鞏固蔡適應選情　「救火隊長」卓榮泰：這裡沒有火！

「下水道是一座城市的良心」高雄水利局普查　淤積狀況超誇張

吳宗憲《玩很大》暴怒片段被翻出　大罵關主：怎麼當的?!白癡啊!

開車下山剎車失靈...高速直直衝 他冷靜緊抓手剎 安全下莊網讚翻

暑假爽玩！太子爺揪團員工旅遊 開車兜風一路嗨...網笑噴：超載了啦

《牠 第二章》全新官方預告　9月5日上映

楊紫酒醉「貼臉、熊抱」通通來！　李現高冷人設崩盤..溫柔「摸頭殺」

看到兒子剪短頭髮「蛤」一聲失望　酷比下秒爆哭林宥嘉嚇傻

P.O：我就像是tvN的櫃台　第一次見李知恩驚呼「哇～是IU耶」

「台灣只有草包跟菜包可以選」　柯文哲：走到這一步真糟糕

違規現世報！三寶整台卡安全島　騎士超母湯「魔性笑聲」high翻網

韓粉直播邀網見證韓「治水有成」　站在黃流中：這是積水不是淹水

喜樂島暫不自推總統人選　立委將拚10席以上

喜樂島聯盟正式組黨　長老教會牧師羅仁貴出任黨主席

雲林農舍遭空中盤旋2分鐘　韓國瑜一臉疑惑：為何調直升機去我家？

高雄淹大水韓國瑜聚餐被罵翻　勞工局聲明力挺：這是公務行程！

影／陳其邁視察水災…韓國瑜神隱　學者幫協尋：兩人每周五晚上六點交接

吳敦義緊握不分區立委提名權　國民黨中常委選舉延至明年2月

韓國瑜LINE帳號傳色情網站　市府致歉：不是小編可控制的

直升機盤旋李佳芬農舍2分鐘　雲林「韓粉頭」痛罵：韓國瑜是敵國嗎？

衝基隆鞏固蔡適應選情　「救火隊長」卓榮泰：這裡沒有火！

「下水道是一座城市的良心」高雄水利局普查　淤積狀況超誇張

果皮、大蒜...夏天驅蚊就靠這4樣「天然材料」！再也不怕叮咬

世界最醜動物！只有錢人才養得起　1餐要吃掉上千隻螞蟻

喜樂島暫不自推總統人選　立委將拚10席以上

雨彈炸完高屏「突襲福建」　上午晴下午預警：強降水60mm以上

轉到肉肉購物台！貪吃柴秒衝電視機前坐好：想買一份...

汐止善琴慈惠堂傳達母娘慈　 捐千斤白米關懷花蓮弱勢

神農旗冠軍隊赴美參加國際龍舟賽 　鄭文燦：促進城市交流

往年潭子觀音菩薩成道日　整城辦流水席盛況如今已不再了

印尼公開賽／戴資穎身體不適敗給山口茜　「下禮拜再努力」

曬出「女仇敵頭貼」還狂嗆：人妖！她詭辯：我是在誇獎妳　法官狠打臉

政治熱門新聞

高雄暴雨狂襲！韓國瑜赴廚藝晚會..

韓國瑜Line帳號傳訊息關心「..

貼淹水照給韓國瑜被封鎖！小編急..

陳其邁冒雨衝高雄　網狂喊：謝謝..

韓國瑜官方帳號傳色情網址　LI..

雨炸高雄！黃捷氣炸：我的服務處..

直升機盤旋李佳芬農舍2分鐘

韓國瑜缺席豪雨會議由李四川主持

台中綁樁之旅　「網罵翻」韓國瑜..

高雄淹水3小時退　王金平讚韓國..

大雨炸高雄韓國瑜正專訪晚上聚餐

韓國瑜清淤積暗批前朝　菊市府怒..

陳其邁視察水災…韓國瑜神隱　學..

水淹高雄！韓黑議員幫緩頰「是天..

更多熱門

相關新聞

不滿蔡英文！喜樂島聯盟20日組黨

獨派團體「喜樂島聯盟」預計20日將正式組黨，部分不滿總統蔡英文的獨派人士，期待藉此集結深綠及獨派力量，爭取國會席次來制衡民進黨。由前民視董事長郭倍宏號召成立的喜樂島聯盟則預計要在20日於集思台大會議中心舉辦政黨成立大會。

獨派廣告稱小英作弊　民進黨駁斥

快訊／獨派團體癱瘓北平東路　遭警方迅速架離清場

他斬首蔣介石銅像潑漆還自拍

阿扁出席餐會　50人模仿阿扁手抖路過

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 蕭亞軒 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 詹詠然 三上悠亞 韓國瑜 王陽明 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

快訊／任達華被捅刀爆血！

狄鶯護兒嗆爆吳宗憲！孫鵬撂狠話：我會殺了你

瞞家人去隆乳！愛妻手術台上「心跳停止」

25年沒見過生父！他追線索到屏東「發現驚人背景」

子瑜低胸緊身背心　渾圓胸型全看光

《棒棒堂》牙膏現況曝光！「菜市場擺攤維生」

15歲女失蹤9天　母看監視器崩潰

「買可樂」什麼意思？台劇神解羞爆

任達華傳訊求救：找人幫幫我！

好市多驚見「一片紫爆」！網看呆瘋搶

想墮胎遭拒！25歲女找密醫…醒來子宮破

滴妹「學歷普又不正」到底紅什麼？

張書豪深夜曝交往歐陽妮妮真相！

梧桐妹曝光美國自家豪宅！泳池玩水大秀美背

傻男友皮繃緊！12星座女「提分手預兆」

更多

最夯影音

更多

吳宗憲《玩很大》暴怒片段被翻出　大罵關主：怎麼當的?!白癡啊!

開車下山剎車失靈...高速直直衝 他冷靜緊抓手剎 安全下莊網讚翻

暑假爽玩！太子爺揪團員工旅遊 開車兜風一路嗨...網笑噴：超載了啦

《牠 第二章》全新官方預告　9月5日上映

楊紫酒醉「貼臉、熊抱」通通來！　李現高冷人設崩盤..溫柔「摸頭殺」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面