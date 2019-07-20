喜樂島聯盟正式組黨　長老教會牧師羅仁貴出任黨主席

▲喜樂島聯盟政黨成立大會，現場辦理入黨人潮。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

民視前董事長郭倍宏號召成立的獨派團體「喜樂島聯盟」20日宣布正式組黨，部分不滿總統蔡英文的獨派人士，期待藉此集結深綠及獨派力量，爭取國會席次來制衡民進黨。喜樂島聯盟於會中由黨員投票選出黨主席以及決策委員，經開票統計後由台灣基督長老教會牧師羅仁貴同額競選當選喜樂島聯盟首任黨主席。

喜樂島聯盟20日於集思台大會議中心舉辦政黨成立大會，將持續推動台灣獨立與正名制憲運動。喜樂島聯盟政黨籌備委員會成員劉敬文（妖西）日前指出，組政黨後，希望能推出2020總統候選人、不分區與至少10席的區域立委。

根據喜樂島聯盟黨章第2條載明，「本黨成立宗旨是為了絕大多數台灣人民『反中國併吞、正名台灣國、制定新憲法、加入聯合國』的心願，並將『致力司法改革、堅守公平正義、推動族群平等、建構均富經濟』，使台灣成為一個真正有人權、有尊嚴、有國格的正常化國家，以及兩千三百多萬住民及子子孫孫共享繁榮昌盛的喜樂島」。

黨章第15條也載明，「本黨設主席一名，由全體黨員直接選舉產生，任期二年，連選得連任；主席對外代表本黨，對內綜理黨內一切事務。主席得認命副主席二名及秘書長一名，其任期與主席同；主席因故出缺時，其所任命副主席及秘書長之任期亦同時中止」。

▼喜樂島聯盟政黨成立大會，現場辦理入黨人潮。（圖／記者李毓康攝）

