汐止善琴慈惠堂傳達母娘慈悲　 捐千斤白米關懷花蓮弱勢

▲汐止善琴慈惠堂堂主陳雪嬌偕同信徒到花蓮市公所，捐一千斤的白米關懷弱勢，展現母娘慈悲。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

新北市汐止區善琴慈惠堂建廟五周年，擴大對弱勢關懷，今年總計要送出兩萬斤白米給各縣市，堂主陳雪嬌19日再度傳愛到花蓮，代表善琴慈惠堂捐一千斤的白米給花蓮市公所，展現母娘慈悲。花蓮市長魏嘉賢感謝母娘大德，並回贈感謝狀。



善琴慈惠堂去年二月在花蓮市發生強烈地震後，偕同各地慈惠堂一起捐款幫助花蓮震災，更與善琴慈善會一起行善傳愛，去年四月、八月及十二月合計捐了五千斤的白米給花蓮市，傳達母娘對世人的慈悲為懷。

▲花蓮市長魏嘉賢致贈感謝狀，感謝陳堂主及信徒們連續多次對花蓮市的關懷。



陳雪嬌堂主說，由於台灣近年來天災地變很多，太乙真人及瑤池金母旨示要移轉災劫，因此善琴慈惠堂透過行善及傳達母娘的慈悲，希望能化解災難。來到花蓮，不僅要送米給花蓮市，還包括新城鄉及吉安鄉。善琴慈惠堂從後山做起，再串連到其他城市，將信徒募集的兩萬斤白米發送出去，藉此讓更多人關注弱勢的群眾，也讓母娘慈悲溫暖世人。



魏嘉賢致贈感謝狀，感謝陳堂主及信徒們連續多次對花蓮市的關懷。並表示，善琴慈惠堂今年募集了兩萬台斤的白米，其中有四分之一要捐給花蓮的三個鄉鎮市，著實令人感動。市公所會將資源妥善利用，希望有需要的花蓮鄉親可以向花蓮市公所社勞課連繫，相關課室也會透過訪視，將愛心物資送給需要幫忙的朋友。