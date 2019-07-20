影／陳其邁視察水災…韓國瑜神隱　學者幫協尋：兩人每周五晚上六點交接

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陳其邁視察水災…韓國瑜神隱　范世平：兩人每周五晚上六點交接

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記者蔡文鈴／綜合報導

高屏地區19日下午下起豪大雨，造成多處大淹水，行政院副院長陳其邁晚間南下視察，而高雄市長韓國瑜卻在接受專訪，引發外界質疑。對此，國立臺灣師範大學政治學研究所教授范世平在臉書發文協尋，並建議兩人乾脆以後在周五晚上六點交接算了。

▲▼陳其邁、韓國瑜。（合成圖／記者林敬旻、蔡紹堅攝）

▲陳其邁、韓國瑜。（合成圖／記者林敬旻、蔡紹堅攝）

范世平稍早在臉書發問「韓國瑜怎麼到現在還在失蹤？」提出六點質疑，如下：

1.距離昨天晚上韓國瑜參加餐會的公開行程，他已經消失了17小時，去了哪裡？王淺秋說他在「南部」，這是個奇怪的回答，在高雄就說在高雄，在小港就說在小港，幹嘛說在「南部」？難道回去雲林？雲林也算南部。

2.搞不懂，今天一早到下午，韓國瑜不見人影，沒有巡視淹水災情，是昨晚喝太多？還在宿醉？還是連演戲都懶的演？還是他太會保密防諜，回家還要換車，結果市府沒人知道他睡在哪裡？

3.副市長李四川趕快報警，協尋失蹤人口，防災指揮官竟然人間蒸發，這可是高雄安全的重大問題，如果他當上總統呢？

4.現在變成周一到周五是韓國瑜當市長，周末與周日是陳其邁，兩個人乾脆以後在周五晚上18:00交接算了。

5.這次淹大水將會是韓國瑜民調下滑的轉捩點，就請韓放過高雄一馬吧，也放自己一馬，就把市長辭了吧！

6.韓粉當然不會罵他，反而要大家正面看待，恐怕還會說「遇水則發」，高雄人真的要發大財了。

▲▼水灌高雄傳267災情！陳其邁冒雨衝旗山抽水站　網狂喊：謝謝陳市長。（圖／翻攝陳其邁臉書）

▲水灌高雄傳267災情！陳其邁冒雨衝旗山抽水站　網狂喊：謝謝陳市長。（圖／翻攝陳其邁臉書）

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關鍵字：韓國瑜,陳其邁

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