高雄淹大水韓國瑜聚餐被罵翻　勞工局聲明力挺：這是公務行程！

▲高雄暴雨狂襲！韓國瑜「夜赴廚藝晚會」表揚勞工。（圖／翻攝林后可可園臉書）

記者李唯甄／高雄報導

高雄19日下午遭到雨彈狂轟，高市府鳳山行政中心周邊也嚴重積水，但同時間卻傳出市長韓國瑜「人在市府內」接受媒體專訪，而他在晚間主持防災會議後，又現身林皇宮參加飯局，被不少網友罵翻。對此，高雄勞工局特別發聲明澄清，強調林皇宮這場活動是「公務」行程、並非飯局。

高雄各地19日紛紛傳出淹水災情，韓國瑜傍晚5時30分親自到災害應變中心坐鎮，而在會議結束後，他被拍到現身林皇宮參加高雄市餐飲職業工會的廚藝展飯局；而韓的昔日對手、行政院副院長陳其邁也在此時來到高雄視察，這情況被網友拿來對比，怒批「高雄在淹水，韓國瑜卻在聚餐」。

▲陳其邁到旗山抽水站視察。（圖／翻攝陳其邁臉書）

對此，新聞局長王淺秋表示「市長主持完災害應變中心會議後，跟各區連線過確認全市剩3處積水還沒處理完，就按照行程，因為晚宴都很期待他（韓國瑜）去，因此是短暫致意離開」。

高雄勞工局也在20日發出新聞稿，強調「飯局說法嚴重偏離事實」。勞工局指出，這場廚藝展是主辦社團配合大會活動設計之附屬活動，市長日前獲得邀請，並指示本局提供會議資料與談話參考，顯見該行程屬正式「公務」行程，非私人娛樂性質行程。另外，原本邀請市長出席時間是晚間6時，市長因主持災害應變中心工作會報，遲至晚間7時左右才抵達會場致意，「亦即防災會議為先」。

▲勞工局強調，韓國瑜參加的活動屬公務行程，非「飯局」。（圖／地方中心翻攝）

勞工局聲明強調，市長是在防災會議後，才陸續參加原本的公務行程，「過程應無不妥，可受公評」，也肯定市長雖然行程延誤，但仍依照約定前往林皇宮致意，「且未影響防救災工作進行」，是重視高雄市民的做法。也為市長遭到不實扭曲「感到遺憾」。

另外，原本外傳韓國瑜20日要到台中進行「感恩謝票兼固樁」之旅，也因高雄淹水災情喊卡，但他卻遲遲沒有公開勘災行程，直到下午3點多，新聞局才公布韓國瑜將在下午4點半到苓雅區視察災情。