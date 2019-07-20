吳敦義緊握不分區立委提名權　國民黨中常委選舉延至明年2月

▲國民黨主席吳敦義。（圖／ETtoday）

記者徐政璿／台北報導

國民黨第20屆第1任中常委任期，原本應在今年10月屆滿前改選，但屆時黨內忙於總統大選，已有黨代表串連要在28日全代會上提案要求延後到明年1月總統大選結束後。不僅如此，國民黨中常會修改黨章，刪除總統兼任主席的規定，因此吳敦義也將握有區域和不分區立委的提名權。由於吳敦義緊緊地掌控黨機器，並擁有多數中常委與縣市黨部主委的力挺，整個黨中央在明年1月11日以前，仍聽命於「吳主席」。

國民黨每兩年改選一次的中常委，由黨代表投票產生，過去在前主席馬英九主政時代，國民黨中常委選舉舉行時間被調整在7、8月間全代會召開之前，但兩年前吳敦義當選黨主席後，由於有中常委認為，在第20屆黨代表於第一次全代會正式就任之前，不該由第19屆黨代表投票產生第20屆的中常委；因此，第20屆第1任中常委選舉才拖到前年的10月產生並就任，本屆第2任中常委選舉原訂於10月間舉行。

不過，由於10月適逢總統大選前3個月，屆時黨內忙於總統大選，已有黨代表串連要在28日全代會上提案要求延後到明年總統大選結束後；而在明年1月11日總統、立委選舉投票後，約隔兩週就是農曆春節，因此中常委選舉最快在2月間舉行，現任中常委任期也將因此多做大約4個月時間。

除了中常委任期延長之外，國民黨中常會修改黨章，刪除總統兼任主席的規定，因此吳敦義也將握有區域和不分區立委的提名權。高雄市長韓國瑜身為國民黨提名的總統人選，理應由韓國瑜決定不分區立委名單，但據了解，韓國瑜現在定調一切「尊吳」，因此立委提名大部分仍由吳敦義決定。

據了解，黨內有人建議應將吳敦義列入不分區立委名單，全力衝刺立委選情，若國民黨在2020年取得國會過半優勢，吳敦義將可擔任立法院長，屆時將針對這4年間遭民進黨清算法案，如黨產條例和促轉條例等進行調整。

不過，也有黨內人士認為，吳敦義的黨主席任期到2021年，若擔任立法院長，應保持公正辭去職務，由現任立委王金平回鍋擔任立法院長，也是整合黨內的一種方式。況且，若能將王金平排入不分去立委名單，也可運用王金平過去在陸戰的實力，替國民黨衝刺2020年立委選情。

不具名藍委則分析，以韓國瑜在藍營雄厚的支持度，應可以扮演好稱職的母雞角色，立委選情不至於太差，由現在的35席衝至50席，應該不成問題，若要取的60席的過半優勢，就要看黨內是否能夠不分裂打這場選戰。