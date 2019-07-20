結婚5個月感情甜蜜！她生下寶寶...7天後「一刀捅死丈夫」

▲劉女生下寶寶一週後，將丈夫殺害。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者洪珮瑄／綜合報導

內蒙古自治區通遼市一名劉姓女子近日生下了一個寶寶，不過卻在17日晚間，持刀將丈夫殺害。據悉，剛出生的嬰兒目前處在安全環境下；警方表示，該案的具體原因仍在調查中，但不排除產後抑鬱的可能性。

據《澎湃新聞》報導，案發社區內的一位工作人員指出，劉女和丈夫在今年5月份時結婚，夫妻兩人平時關係挺好的，也十分甜蜜，近日還生下了一個寶寶。不過，劉女卻在生產後7天，持刀往丈夫身上捅，造成對方當場死亡。目前，該社區的工作人員正協助警方做後續調查。

▲在旁人眼裡，劉女和丈夫感情很好。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

此外，霍林郭勒市婦女聯合會一名工作人員也透露，當時劉女生下寶寶，住院4天後便回家休養，而且家中還僱用一位褓姆幫忙打理生活瑣事，殊不知3天之後就發生憾事；事後，涉案的劉女和嬰兒都在醫院，由當地檢察院工作人員陪同，而嬰兒也相當安全，不過該單位尚未對劉女進行心理輔導等工作。

報導指出，警方在接到報案後，第一時間與檢察機關連繫，一同介入調查。對此，檢察機關表示，由於該案涉及到嬰兒，且產婦還在哺乳期，因此情況較為特殊，已對劉女採取臨時性約束措施，而該案調查尚未結束，還無法排除產後抑鬱的可能性。