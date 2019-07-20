「爸爸出現了」…繼女與男蟲勾結「假鬼假怪」　母認亡夫顯靈狂撒錢

▲林男要何婦燒手機門號給亡夫，之後竟假藉亡夫名義傳LINE，要何婦買金飾給他。（示意圖，非新聞當事人／達志影像／美聯社）

記者羅志華／新北報導

新北一名林姓男子在交友網站上謊稱喪妻，並佯裝香奈兒經銷商，營造多金形象，在網路行使愛情騙術。一名何姓寡婦遭林男盯上，相識僅1個月就被騙走30多萬元；過程中何婦繼女竟與林男勾結，聯手將何婦騙得團團轉…直到林男得手後人間蒸發，她才驚覺受騙，新北地院依詐欺取財判林男徒刑8月。

據判決，從事汽車美容業的林男，在交友網站中自介，「前妻過世快3年了」、「香奈兒精品店…以上我自己的事業」、「本人來這裡需要找尋另一半」，營造深情、多金形象，企圖吸引女子上鉤。

喪夫的何女於2017年5月間，在網站上與林男相識，並對其產生好感，殊不知正一步步掉入林男的甜蜜陷阱…林男先到何女亡夫的工廠宣稱：「工廠有很多鬼，妳背上有冤靈，妳前夫會下地獄，需花錢作法，購買藥罐、紙錢」，何女隨即給了林男10萬7千元。林男得逞後，又要何女將手機門號燒給前夫；之後他竟裝神弄鬼，以前夫名義傳LINE給何女：「林男很有能力，妳要買昂貴金飾套住他」。事後何女又花了5萬元買金手鍊給林男。

更可怕的還在後頭，何婦繼女明知林男騙錢，竟還與他聯手向何婦誆稱：「爸爸出現了，說一定要套住這男人（林男），如果不套住這男人會有2種結果，一是全都會過得很好，二是妳的2個小孩會營養不良死掉，希望妳可以投資林男的精品店」；隔天林男配合說：「不要讓鬼看到我們的對話，需要購買新手機」，何女又買了2支價值1萬8千元的手機給林男，另再送林男價值17萬的金手鍊、金項鍊各1條。直到林男失聯，何婦才驚覺受騙。新北地院審理後，判林男8月徒刑，可上訴。

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