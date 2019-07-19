快訊／雨吞南台灣！大雷雨轉攻「雲嘉地區」　高雄累積雨量破200mm

▲高雄多個地區傳出積水災情。（圖／記者吳奕靖翻攝）



記者鄒鎮宇／台北報導

受到強烈西南氣流影響，南高屏地區19日下午2時起下起豪大雨，其中高雄地區時雨量126.5毫米、屏東89毫米，造成嚴重淹水災情。氣象局指出，雨勢將持續到20日清晨，南高屏地區的民眾還需多加留意。

氣象局顯示，高雄市今日最大值雨量來到269.5毫米，屏東261毫米，台南市及南投縣分別是117毫米及120毫米；瞬間大雨對南高屏地區造成不小衝擊，累積至晚間5時已傳出124件淹水災情，雖然晚上降雨稍緩、時雨量破百機率不大，但仍需多加注意。

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▲▼氣象局針對雲林、嘉義地區發布大雷雨警報。（圖／氣象局，下同）



氣象局表示，雨勢直到20日白天暫緩，但中南部地區仍有陣雨，中午過後有午後對流發展，隨著時間越晚雨勢也越小，直到周日天才會好轉，但仍需注意局部大雨。

氣象局晚間針對「雲林縣、嘉義市、嘉義縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至21時15分止；請民眾慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水。路面濕滑，步行與開車請注意安全。能見度低，請注意行車安全、減速慢行。

【示警區域】

雲林縣：斗南鎮、土庫鎮、北港鎮、古坑鄉、大埤鄉、元長鄉、四湖鄉、口湖鄉、水林鄉



嘉義市：東區、西區



嘉義縣：太保市、朴子市、大林鎮、民雄鄉、溪口鄉、新港鄉、六腳鄉、鹿草鄉、水上鄉、中埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉