林志成辦「武狀元賽」祭百萬獎金　約戰館長：你若輸了以後不再罵三字經

▲林志成出示活動內容，正式邀戰「館長」陳之漢 。（圖／記者傅誠攝）

記者傅誠／雲林報導

55歲前健美國手林志成日前向網紅「館長」陳之漢下戰帖，嗆聲18秒內打趴對方，原定8月18日要在台北自由廣場舉行的格鬥賽，因幕後金主─國會政黨聯盟黨主席妙天，認為雙方充滿仇恨暴力，而取消比賽。為了不失信於對方，林志成決定自己拿出300萬元，要在自己的家鄉雲林縣舉辦第一屆「炎黃子孫武狀元盃擂台賽」，時間就訂在9月29日，歡迎各路好手參加，同時盛邀館長在壓軸時刻登場，與他來一場男子漢的最終對決。

林志成說，君子無戲言，一路走來始終如一，雖然主辦單位臨時抽腳，造成比賽無法在8月18日如期舉行，但我還是會堅持辦下去，而且會選擇在我的故鄉雲林縣斗六體育館舉辦，為避免比賽有所延誤，全場活動所有的費用將近300萬元，全數由我自行支付，包括總冠軍獎金新台幣100萬元，目前整個活動就等雲林縣政府核章允許。

林志成特別強調，為了回應廣大民眾的期盼，正式邀請「館長」陳之漢在比賽最後壓軸登場，和他來一場一對一的PK賽，如果「館長」贏了，代表他是全台灣最TOP的人，如果是我林志成贏了，他只要求「館長」身為一位網路紅人，一舉一動又深受年輕人喜愛，希望他在往後的直播中，不要再罵三字經，滿口髒話的來教壞下一代，這是他唯一的要求。比賽將從當天中午12點到18點，民眾可持發票免費入場觀賞，林志成也預告屆時將會有重量級的政治人物到場，全場競技保證絕無冷場。