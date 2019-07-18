陳吉仲強推「農業保險」保證穩定收入　向農民喊話：別怕看天吃飯

▲農委會舉行行政院通過「農業保險法」，農民不用看天吃飯記者會。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

行政院通過「農業保險法」，農委會今（18日）下午召開記者會表示，極端氣候對農業首當其衝，必須推動農業保險，填補農民損失。農委會主委陳吉仲說，專法通過除能帶動整個農業政策改變外，更重要的是讓農民不用看天吃飯，還保有穩定收入。

農業金融局副局長李聰勇表示，極端氣候愈來愈明顯，直接影響農民所得及糧食安全等狀況，104年起開始試辦農業保險，所有保單設計開發至少都要經過1年以上，主要是要到現場跟農民對話，了解他們需求。目前已開發銷售15個品項、20張保單，包括畜牧業、養殖水產等各類。

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▲農業金融局副局長李聰勇說，極端氣候愈來愈明顯，會直接影響農民所得。（圖／記者許展溢攝）

陳吉仲說，農業保險非常重要，原因是避免看天吃飯，尤其現在各種氣候變遷、極端等事件，造成農民血本無歸，最快分攤風險方式就是藉由農業保險協助農民穩定收入。過去3年試辦至今，截至今年6月底，總投保件數2.9萬件、總投保金額60億元、總投保面積4.7萬公頃、投保家禽239萬隻，投保件數、金額及面積皆逐年成長。保險理賠方面，累計理賠件數907件、理賠金額達8919萬元。

陳吉仲表示，天然災害救助仍維持，只是這只能幫助農民損失的2至3成，如之前寒害等事件發生，全台農損達4百億元，最後救助金只有1百億元，還有7成多求助無門，但有農業保險就能保障收入。陳吉仲以一期水稻舉例，保費1公頃4千元，2千元由農委會吸收外，各地方政府也會協助相關保費，也就是農民花一點成本，保障會更大。

▲農民們說，農業保險確實能幫忙減輕損失。（圖／記者許展溢攝）

陳吉仲再舉例，今年5月新竹只下了場強陣雨，結果有農民種4分地的洋香瓜全部泡湯，原本有4、50萬元收入，但天然救助只領4萬多元。記者會上台中梨農劉霖傳、屏東養殖業者陳佳德和彰化畜牧業者陳秋池到場表示，農業保險確實對他們有很大幫助。陳秋池說，除天氣狀況，第一線還有很多不確定風險，如禽流感等，所以該政策好處是能幫忙自己減輕負擔。

▲陳吉仲強調，農業保險除穩定農民收入外，還能建立農民各項資訊系統。（圖／記者許展溢攝）

但陳吉仲認為這樣還不夠，立法通過後還要大幅度邁進，推更多保單及相關政策，且農業保險背後有一大含義，除穩定農民收入外，還能達到對內、外銷及農民統計資料整合等系統建立，若能做到這一步，整個農業會更往前邁進，以目前專業農有30%、兼職農70%，目前專業農保單已覆蓋約10%。陳吉仲強調，未來農業保險立法完成後，農委會也將儘速訂定相關子法規，建立完善的運作制度，全面推動農業保險，提高保險覆蓋率，穩定廣大農民收入。