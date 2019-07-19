無償安裝被講成指名購買液晶電視　蔡易餘喊冤：國民黨立委扭曲事實

▲民進黨立委蔡易餘。（資料照／記者季相儒攝）

記者徐政璿／台北報導

為了加強政令宣導，行政院本月初發文給各部會，請各部會考慮採購液晶電視，文末雖加註參酌辦理，但強調這是來自民進黨立委蔡易餘的建議，引發國民黨立委曾銘宗質疑。蔡易餘19日接受《ETtoday新聞雲》訪問時特別強調，曾銘宗根本不了解他的建議案內容，胡亂扭曲他的意思，令人遺憾。

行政院秘書長李孟諺本月初發文給各部會，指「為宣導政府重大公共政策，有效傳達政府資訊，透過新科技廣宣系統，建請貴部函轉各政府機關，於民眾洽公處引進新科技廣告設備，架設液晶電視播放政令宣導廣告及施政方針，以增進與民眾溝通」。

對此，曾銘宗質疑，立委直接發文指導部會採購，行政院還幫忙轉文，過程極不恰當，還指名要買液晶電視，有圖利特定廠商之嫌。

至於被曾銘宗開槍掃射的蔡易餘，他在接受訪問時則澄清指出，這是行政院秘書長室於2019年5月7日接獲監察院審計部函轉立委蔡易餘辦公室建議函，函中建議政府各機關「辦理公開招標」或洽有意願之廠商以「無償」方式在民眾經常洽公處設置LED電子看板。

蔡易餘表示，他的想法很單純，就是建議政府機關辦的閒置公共空間裝設液晶電視，幫忙播送重要的政令宣導，有民間業者已表示願無償安裝，此舉不但替政府省下一筆錢，還能活化公共空間；國民黨立委不了解的他的建議案內容，胡亂扭曲他的意思，令人遺憾。