　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

無償安裝被講成指名購買液晶電視　蔡易餘喊冤：國民黨立委扭曲事實

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼立法院總質詢,蔡易餘委員。（圖／記者季相儒攝）

▲民進黨立委蔡易餘。（資料照／記者季相儒攝）

記者徐政璿／台北報導

為了加強政令宣導，行政院本月初發文給各部會，請各部會考慮採購液晶電視，文末雖加註參酌辦理，但強調這是來自民進黨立委蔡易餘的建議，引發國民黨立委曾銘宗質疑。蔡易餘19日接受《ETtoday新聞雲》訪問時特別強調，曾銘宗根本不了解他的建議案內容，胡亂扭曲他的意思，令人遺憾。

行政院秘書長李孟諺本月初發文給各部會，指「為宣導政府重大公共政策，有效傳達政府資訊，透過新科技廣宣系統，建請貴部函轉各政府機關，於民眾洽公處引進新科技廣告設備，架設液晶電視播放政令宣導廣告及施政方針，以增進與民眾溝通」。

對此，曾銘宗質疑，立委直接發文指導部會採購，行政院還幫忙轉文，過程極不恰當，還指名要買液晶電視，有圖利特定廠商之嫌。

至於被曾銘宗開槍掃射的蔡易餘，他在接受訪問時則澄清指出，這是行政院秘書長室於2019年5月7日接獲監察院審計部函轉立委蔡易餘辦公室建議函，函中建議政府各機關「辦理公開招標」或洽有意願之廠商以「無償」方式在民眾經常洽公處設置LED電子看板。

蔡易餘表示，他的想法很單純，就是建議政府機關辦的閒置公共空間裝設液晶電視，幫忙播送重要的政令宣導，有民間業者已表示願無償安裝，此舉不但替政府省下一筆錢，還能活化公共空間；國民黨立委不了解的他的建議案內容，胡亂扭曲他的意思，令人遺憾。

ET快訊
韓國瑜才剛PO清淤成果…神農路再度淹成溪！一排機車全泡水
暴雨狂灌！高雄路面人孔蓋炸飛　「泥泉狂噴」比車身高
低壓串聯丹娜絲颱風尾！　「一長條雲雨帶」直逼南台灣

關鍵字：民進黨,立委,蔡易餘,曾銘宗

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

郭台銘團隊部分任務結束重整中　幕僚澄清：至今從未要脫黨參選

蔡政府執政少3.2萬新生兒　馬英九：軍機飛來飛去影響生育意願

勸郭台銘別脫黨？馬英九願意幫忙：我還沒碰到他

勸郭台銘別脫黨？馬英九願意幫忙：我還沒碰到他

消費者物價指數穩定　政院拍板：明年軍公教不調薪

遭爆與媒體高層餐敘　蔡壁如澄清是「誤會」否認幫柯P布局2020

林飛帆接副秘書長　張善政：跟吳音寧一樣...顏色對就給好位置

民主基金會民調／8成民眾促管制假消息　5成7願為台獨而戰

無償安裝被講成指名購買液晶電視　蔡易餘喊冤：國民黨立委扭曲事實

影／柯文哲為了2020火力全開？蔡壁如露臉：我們有這麼明顯要選舉嗎

男性站著小便地板、牆壁秒中槍　紫外線揭露噴射範圍最遠91公分

菸嗓選手踩高跟鞋飆《Bad Guy》　華晨宇給高評「舞台表現力很好」

世界七大工程奇蹟「巴拿馬運河」 過路費2千萬台幣！通過要10小時

監視器拍下鄰居小孩趴地狂撸貓！　「變身好麻吉」奴才笑：他每天都來

美甲惹禍！她腳趾遭真菌嚴重感染 診所用「強力水槍＋剪刀」奇蹟救援

蕭亞軒消失1年半「現狀恍惚超憔悴」　1分鐘影片睡著2次：好想我的毛小孩

《好聲音》李榮浩選人超特別　要求大叔唱《睫毛彎彎》...嚇傻！

萌妹躺地陪喵...網友問不髒嗎 媽：貓咪教她我們教不了的事

基隆超狂炸全雞！咬下酥脆又多汁　還有爽口黃金泡菜

快樂農夫記錄「工作辛苦實況」 老媽穿雨鞋亂入：跳恰恰勞軍！

消費者物價指數穩定　政院拍板：明年軍公教不調薪

遭爆與媒體高層餐敘　蔡壁如澄清是「誤會」否認幫柯P布局2020

林飛帆接副秘書長　張善政：跟吳音寧一樣...顏色對就給好位置

民主基金會民調／8成民眾促管制假消息　5成7願為台獨而戰

無償安裝被講成指名購買液晶電視　蔡易餘喊冤：國民黨立委扭曲事實

影／柯文哲為了2020火力全開？蔡壁如露臉：我們有這麼明顯要選舉嗎

快訊／雨太猛高雄多處嚴重淹水！高市府快速成立「豪雨災害應變中心」

時雨量破百！高雄多處水流成河「淹到輪胎高」騎士只能用牽的

原來是Selina！王金平變臉「好漂亮」　禿頭變長髮、嘴唇好粉嫩　

藍營陷整合焦慮找連戰求救？　韓國瑜證實「連戰很樂意促成黨內團結」

豪雨炸南台灣！經濟部水利署：高屏、台南發佈一級淹水警示

【蔡英文出訪】張光球／台灣不應受海地擺布

快訊／西藏山南市發生芮氏規模5.6地震　震源深度10公里

瓊斯盃／日本2隊最準男　安藤周人射出新希望

廖敏雄、郭李建夫領軍對決職棒　大專明星隊名單出爐

《電競讚起來》專訪台灣蟲王Sen　與徐薇之子一起解密戰隊後勤

中職／業餘強投吳昇峰打明星賽　洪總：很好！中繼登板

台灣之星傳偷改資費合約違約金　官方：可協助用戶取消訂單

佛系退休投資法！　透過目標日期基金...幫存退休金免煩惱

韓國瑜才剛視察…神農路「沒逃過雷雨魔爪」再度淹　高醫積水到大腿

政治熱門新聞

即／郭台銘沉澱3天「再提0到6..

高雄神農路下水道　清淤照片曝光

雨像是用灌的高雄多處水流成河

ET總統民調／蔡英文41.2%..

柯P：台灣只有「草包」跟「菜包..

高市府改組　傳陳雄文接替副市長

蔡英文聖露西亞演說　國旗升空後..

黃創夏「挺郭獨立參選」：下架國..

雨太猛高市府成豪雨災害應變中心

即／韓轟民進黨捨新車開老車：核..

為連任把阿扁關回去？蔡英文：第..

遭蘇揆冷處理　柯P：他再講我就..

孤島共度後半輩子　黃捷秒選：我..

郭台銘幕僚：至今從未要脫黨參選

更多熱門

相關新聞

蔡英文親自解答　總統級小抄秘密

總統蔡英文拚外交「自由民主永續之旅」，台灣時間17日抵達聖露西亞，18日於當地國會發表演說，隨後在臉書發文曝光一張「總統級小抄」，讓人感到相當好奇到底有什麼祕密。

柯P罵蘇貞昌不要臉　他：素人政治家很快會走入歷史

民進黨前幹部抹黑　判刑6月定讞

蔡英文：台露攜手完成2400項建設、2萬5000工作機會

影／蔡英文聖露西亞演說：合作不會有「債務陷阱」

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 蕭亞軒 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 詹詠然 三上悠亞 韓國瑜 王陽明 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

正妹女法官爆紅　網讚：我認罪了

女撩男警：我男友迷路　幾個月後真的找到

好市多驚見「一片紫爆」！網看呆瘋搶

連滴妹都錯！100ml不是「莫」

「全聯」買飲料！她細看招牌傻眼爆罵

清玉5年「暴風收攤」　網一票得罪OO關鍵神解

即／郭台銘沉澱3天「再提0到6歲國家養」

驚見「30腳黃紋怪蟲」！網勸帶回家

女星試鏡「當場解扣」　憲哥急喊制止

兒子上廁所驚喊：馬麻妳下面OO好長　媽崩潰：我生的

《棒棒堂》牙膏現況曝光！「菜市場擺攤維生」

網翻出《玩很大》暴怒片段！ 吳宗憲走心大罵...他回嗆：你輸了我的尊重

中途退房被拒！女客浪費幾十噸水：不覺得錯

17歲女裸身暴斃！高大成曝「3大疑點」

狗穿孝服「送主人最後一程」紅了眼眶　萬人淚

更多

最夯影音

更多

男性站著小便地板、牆壁秒中槍　紫外線揭露噴射範圍最遠91公分

菸嗓選手踩高跟鞋飆《Bad Guy》　華晨宇給高評「舞台表現力很好」

世界七大工程奇蹟「巴拿馬運河」 過路費2千萬台幣！通過要10小時

監視器拍下鄰居小孩趴地狂撸貓！　「變身好麻吉」奴才笑：他每天都來

美甲惹禍！她腳趾遭真菌嚴重感染 診所用「強力水槍＋剪刀」奇蹟救援

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面