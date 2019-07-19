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民進黨前幹部指綠委縱容助理A錢　影響選情判刑6月定讞

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民進黨立委吳宜臻。（圖／翻攝吳宜臻臉書）

▲吳宜臻上屆立委選前，遭同黨同志抹黑，最高法院19日判刑定讞。（圖／翻攝吳宜臻臉書）

記者吳銘峯／台北報導

前民進黨中央黨部組織部副主任莊嚴，在上屆立委選舉前，到北檢按鈴控告民進黨籍立委吳宜臻，縱容A錢助理進國會偽造公文。吳宜臻認為莊嚴抹黑，依照《公職人員選舉罷免法》提告「意圖使人不當選罪」，莊嚴一二審均遭判刑6月，得易科罰金18萬元。案經上訴，最高法院19日駁回上訴定讞。

判決指出，前民進黨中央黨部組織部副主任莊嚴2015年底、時值立委選舉投票前，到北檢按鈴告發民進黨籍立委吳宜臻，涉嫌縱容助理黃祥祺化名「黃登豪」發出多份公文，並進國會中偽造文書。

莊嚴當時發出標題為「綠委縱容A錢助理，三進國會偽造公文」的新聞稿，內容記載「黃祥祺三進三出吳宜臻辦公室，且之前於今年七月，黃即因涉嫌向冠軍建設索討活動費250萬元，遭ptt網友踢爆，當時黃祥祺便主動離職，然卻繼續以吳宜臻辦公室主任的名義在苗栗一帶活動，且向某苗栗之企業人士以辦公室主任名義索取40萬元之公關費用，此事大部分的苗栗仕紳均知悉，然礙於吳宜臻的情面，選擇隱忍未發。豈料今年11月初，吳宜臻又將黃某請回辦公室，然唯恐黃過去之違法行為為人詬病，故指示黃須以化名黃登豪發文，簡直視法紀為無物、視立院如兒戲！...吳縱容指示下屬以化名發公文，已屬偽造公文書的違法範疇，民進黨提名這種候選人，是欺負苗栗人，看不起苗栗人！」吳宜臻不滿，對莊嚴提出告訴。檢方對莊嚴提起公訴。

法院審理時，莊嚴否認犯罪，強調自己是引用批踢踢實業坊論壇上所登載之文章，並有向吳宜臻之競選幹部求證過，已善盡求證之責任。但一二審法院均認定，相關文章可信度低，莊嚴擅自引用，未盡查證之責，確實有罪。一二審法院均判刑6月，得易科罰金18萬元，並褫奪公權1年。全案再上訴第三審，最高法院19日駁回上訴定讞。
 

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關鍵字：法律,人權,民進黨,中央黨部,判刑,吳宜臻,選罷法,最高法院,三審,定讞

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