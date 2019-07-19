總統級小抄曝光！　蔡英文親自解答：一直在練習…

記者蔡文鈴／綜合報導

總統蔡英文拚外交「自由民主永續之旅」，台灣時間17日抵達聖露西亞，18日於當地國會發表演說，隨後在臉書發文曝光一張「總統級小抄」，讓人感到相當好奇到底有什麼祕密。

蔡英文說，這張紙條並不是國家機密，只是一張標注姓名發音和問候順序的小抄，避免唸錯失禮，因為要把各種不同的姓名正確念出，其實不是一件容易的事，「議長看到我的小抄，不禁莞爾。」

▲蔡英文出訪聖露西亞，曝光「總統級小抄」。（圖／翻攝蔡英文臉書，下同）



隨團媒體好奇詢問小紙條上面寫的是什麼，蔡英文笑開懷表示，「就寫名字呀，我一直在練習名字怎麼唸」，避免發音錯誤的狀況發生，為求謹慎還問了一旁聖露西亞的參議院議長Jeannine Michele Giraudy-McIntyre再次確認。

蔡英文表示，台灣的外交工作從來不輕鬆，目標只有一個，確保台灣和友邦的邦誼鞏固，透過互惠互助的方式，實質協助友邦人民的需求，把台灣這塊招牌在國際上擦得更亮，「這是我的工作，也是我出訪以來，每一天都在崗位上努力的事情」。

蔡英文強調，對團隊來說，出訪的壓力其實很大，不僅是儀節安排複雜，要順應當地的文化做彈性調整，自己也要長時間和外國政要互動溝通，整個行程不僅要溝通再溝通，還要確認再確認，遠比在國內要來得不容易，而這一張「總統級小抄」，凸顯了整個外交過程，需要龐大的團隊合作。

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