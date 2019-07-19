驚爆！女遭家暴求「安置」…警員拐她回家性侵4個月還拍愛愛片

▲兩人同居4個月，發生多次性行為還拍愛愛片。（示意圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／新北報導

新北市一名女子遭家暴求助警方，受理警員卻說，「父母不要妳，社會局也不會安置妳」邀女方住他家還不收房租；兩人同居期間發生多次性行為還拍愛愛片。後來女子搬離，指控警員長期性侵並提告。檢方指出，被性侵怎麼不報案？還能繼續同居，搬走時更傳「改天來過一夜」的訊息給警員，全案罪證不足不起訴。

妙齡女子指控，去年3月遭到家暴而報案，想聲請保護令，色警處理時說，「父母不要妳，社會局也不會安置妳」、「我知道妳在準備國家考試，我不收房租，要住多久都可以」，邀她搬到警員租屋處同居。

沒想到剛搬進去沒多久就被「推倒」，接著以一周3到4次的頻率持續性侵她，期間還拍成性愛影片，同年7月她終於成功搬走，沒想到警員又去她的租屋處殘忍性侵，忍無可忍決定提告。

警員到案解釋，根本沒有性侵！女子報案稱自己被家暴，後來才說只是想找個地方好好念書，準備國考。由於離考試時間還剩約4個月，他才說租屋處仍有空房間可借住，女子也接受邀約；兩人同居3天後交往，發生多次性行為都是兩情相悅的。

警員表示，後來女子在7月搬離，當月底時還請他到租屋處幫忙組裝書桌，兩人當晚也合意愛愛，而非對方指控的內容；檢方勘驗性愛影片，發現女子明顯知道警員在拍攝，沒有脅迫等情事。女子也承認，7月底還有請警員到她的租屋處幫忙裝書桌；檢方再看到兩人對話紀錄，女子搬離時還跟警員說「謝謝，改天來過一夜…」

檢方認為，如果真的被警員性侵多次，怎麼會不報案又繼續住，搬走了還請警員幫忙裝書桌，又傳訊息道謝並相約過夜，顯然不合常理，全案不起訴。