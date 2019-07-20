沒開過好車…他化身「俠盜獵車手」開走賓士雙門跑車　車主攔不住傻眼目送

▲李男到永和購物，看到路邊超「趴」的賓士雙門跑車，竟化身「俠盜獵車手」直接將車開走。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／綜合報導

台北1名李姓男子，本月16日騎車到永和的五金行購物，在路邊發現1輛賓士駕駛不在，且未熄火；李男見有機可趁，竟化身「俠盜獵車手」奪車而去，一旁的車主來不及反應，只能看著愛車的車尾燈，在原地懊悔不已…警方獲報，調閱監視器鎖定李男行蹤，15小時內就將他逮捕到案，訊後依竊盜罪移送。

據了解，家住北市萬華區的李男平時以打工為生，本月16日凌晨4時許，他於永和五金行購物時，發現1輛賓士雙門跑車未熄火停在路邊，又見車主在一旁與朋友聊天；李男想到自己從沒開過如此高檔的跑車，竟當著車主的面將車開走…一旁的車主見狀，想衝上去攔車卻已來不及，只能目送李男揚長而去。

▲從沒開過好車的李男，臨時起意偷車「過過癮」，15小時內就遭警方逮捕。（圖／記者羅志華攝）

警方獲報後，調閱監視器鎖定李男行蹤，確認他是從萬華騎車到永和購物，偷車後又一路開往士林停車，再搭車返回萬華住處。警方於16日晚上7時許，在李男住處附近埋伏，順利將其逮捕；李男遭逮時還大喊「你們抓錯人了」，直到看到監視器畫面才乖乖認罪，並表示因沒開過高檔跑車，才會臨時起意偷車過癮。警方訊後依竊盜罪將李男移送。

