歐洲議員籲港府不起訴示威者　陸公署人民日報齊轟雙標

▲香港市民試圖衝入立法會。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

大陸外交部駐香港公署發言人，以及《人民日報》海外版在今昨兩天，異口同聲地以「雙重標準」回應歐洲議會一些議員，近日要求港府不起訴示威者的提議。陸駐香港公署直言，該議案「對令人髮指、事實確鑿的嚴重暴力行為視而不見」，敦促有關議員停止干涉香港事務和中國內政。

駐香港公署18日於官網發表的聲明指出，發言人針對媒體報道歐洲議會一些議員近日提出一項涉港議案，其中包含要求特區政府不起訴示威者等內容，有關議案無視事實，混淆是非，通篇充斥著無知、偏見與虛偽的「雙重標準」。

▲歐洲議會。（圖／記者陳家祥攝）

發言人表示，議案對令人髮指、事實確鑿的嚴重暴力行為視而不見，對克制執法的香港警察遭受人身攻擊和傷害麻木不仁，毫不掩飾地美化和縱容暴力違法行為，大言不慚地要求特區政府放棄依法追究肇事者責任，完全不顧及香港的整體利益和主流民意，「試問這些議員還有沒有一丁點的是非標準？」

▲香港反送中，天橋對峙。（圖／記者吳奕靖攝）

《人民日報》海外版則在19日的文章中質疑，「試問這些議員們，如果發生在香港的暴力違法事件發生在歐洲會怎麼處理？會聽之任之嗎？為何同樣的事情發生在香港，他們不但不反對不譴責，還要跳出來說三道四、指手畫腳？這完全是赤裸裸的雙重標準，極其虛偽和醜陋！」

文章並強調，「眼下，是誰在捍衛香港的法治精神，維護香港的秩序與安寧？又是誰在動搖香港的法治基石、破壞香港的整體形象？不言自明。」