　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

歐洲議員籲港府不起訴示威者　陸公署人民日報齊轟雙標

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲香港市民試圖衝入立法會,七一。（圖／路透）

▲香港市民試圖衝入立法會。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

大陸外交部駐香港公署發言人，以及《人民日報》海外版在今昨兩天，異口同聲地以「雙重標準」回應歐洲議會一些議員，近日要求港府不起訴示威者的提議。陸駐香港公署直言，該議案「對令人髮指、事實確鑿的嚴重暴力行為視而不見」，敦促有關議員停止干涉香港事務和中國內政。

駐香港公署18日於官網發表的聲明指出，發言人針對媒體報道歐洲議會一些議員近日提出一項涉港議案，其中包含要求特區政府不起訴示威者等內容，有關議案無視事實，混淆是非，通篇充斥著無知、偏見與虛偽的「雙重標準」。

▲▼歐洲議會。（圖／記者陳家祥攝）

▲歐洲議會。（圖／記者陳家祥攝）

發言人表示，議案對令人髮指、事實確鑿的嚴重暴力行為視而不見，對克制執法的香港警察遭受人身攻擊和傷害麻木不仁，毫不掩飾地美化和縱容暴力違法行為，大言不慚地要求特區政府放棄依法追究肇事者責任，完全不顧及香港的整體利益和主流民意，「試問這些議員還有沒有一丁點的是非標準？」

▲▼香港反送中，天橋對峙。（圖／記者吳奕靖攝）

▲香港反送中，天橋對峙。（圖／記者吳奕靖攝）

《人民日報》海外版則在19日的文章中質疑，「試問這些議員們，如果發生在香港的暴力違法事件發生在歐洲會怎麼處理？會聽之任之嗎？為何同樣的事情發生在香港，他們不但不反對不譴責，還要跳出來說三道四、指手畫腳？這完全是赤裸裸的雙重標準，極其虛偽和醜陋！」

文章並強調，「眼下，是誰在捍衛香港的法治精神，維護香港的秩序與安寧？又是誰在動搖香港的法治基石、破壞香港的整體形象？不言自明。」

ET快訊
高雄暴雨...韓國瑜Line帳號關心市民「竟連到色情網站」　
想墮胎遭拒！25歲女研究生「找密醫夾娃娃」　醒來子宮破掉了

關鍵字：反送中,逃犯條例,香港反送中,粵港澳要聞,歐洲議會,駐香港公署

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

河南氣化廠爆炸「驚見蘑菇雲」2死18傷…12人失聯還在找　居民嚇哭

歐洲議員籲港府不起訴示威者　陸公署人民日報齊轟雙標

玻璃門突砸下！媽下秒「死拽門」讓女兒快跑　全臉劃傷血肉模糊

河南氣化廠爆炸「震碎3公里玻璃」！鮮血濺滿臉...摀白布急送醫　已有2人失聯

天天打10小時麻將…大媽摸到一半「不能動」　脊髓變形半身癱瘓

快訊／河南氣化廠爆炸「蘑菇雲沖天」　震碎民宅玻璃「傷亡不明」

蔡英文庇護香港示威者？陸外交部：「泥菩薩」不要假慈悲

吃飯時被喊下樓…她回來一看菜中有白色粉末　32歲男鄰居潛入下藥　

水樂園悠哉漂流…4歲女童「一秒消失」慘死水底

超高懸賞4.5億抓通緝嫌犯！河南警電話接到手軟：多寫了個萬字

男性站著小便地板、牆壁秒中槍　紫外線揭露噴射範圍最遠91公分

菸嗓選手踩高跟鞋飆《Bad Guy》　華晨宇給高評「舞台表現力很好」

世界七大工程奇蹟「巴拿馬運河」 過路費2千萬台幣！通過要10小時

監視器拍下鄰居小孩趴地狂撸貓！　「變身好麻吉」奴才笑：他每天都來

蕭亞軒消失1年半「現狀恍惚超憔悴」　1分鐘影片睡著2次：好想我的毛小孩

美甲惹禍！她腳趾遭真菌嚴重感染 診所用「強力水槍＋剪刀」奇蹟救援

《好聲音》李榮浩選人超特別　要求大叔唱《睫毛彎彎》...嚇傻！

萌妹躺地陪喵...網友問不髒嗎 媽：貓咪教她我們教不了的事

基隆超狂炸全雞！咬下酥脆又多汁　還有爽口黃金泡菜

開車下山剎車失靈...高速直直衝 他冷靜緊抓手剎 安全下莊網讚翻

河南氣化廠爆炸「驚見蘑菇雲」2死18傷…12人失聯還在找　居民嚇哭

歐洲議員籲港府不起訴示威者　陸公署人民日報齊轟雙標

玻璃門突砸下！媽下秒「死拽門」讓女兒快跑　全臉劃傷血肉模糊

河南氣化廠爆炸「震碎3公里玻璃」！鮮血濺滿臉...摀白布急送醫　已有2人失聯

天天打10小時麻將…大媽摸到一半「不能動」　脊髓變形半身癱瘓

快訊／河南氣化廠爆炸「蘑菇雲沖天」　震碎民宅玻璃「傷亡不明」

蔡英文庇護香港示威者？陸外交部：「泥菩薩」不要假慈悲

吃飯時被喊下樓…她回來一看菜中有白色粉末　32歲男鄰居潛入下藥　

水樂園悠哉漂流…4歲女童「一秒消失」慘死水底

超高懸賞4.5億抓通緝嫌犯！河南警電話接到手軟：多寫了個萬字

身分證字尾8520享折扣、爸爸免費泡湯！父親節飯店優惠懶人包

中職／等了4年拿生涯首勝　葉家淇：洪總當頭棒喝

李鎮赫中恐怖「14名魔咒」！高人氣落榜撿到鐘炫、佳恩劇本

川普造勢狂轟4少數族裔女議員　「不爽就滾出美國」

雷／李國毅《靈異街》收無名女屍！回家一轉身…「她」跟過來了

大雨炸高雄！黃捷「災情回報」自己也用到 　她氣炸：我服務處也淹了

日本再推珍奶「閨房大嫂」　台網友崩潰：可以放過珍奶了嗎

運勢好壞看面相　眉毛「長這樣」要小心管錢…詹惟中：容易被倒會跳票！

他PO玉婆撞臉愛犬照…釣出一串曬汪炫耀文　最後一張根本親生的

世足資格賽／台北高雄雙主場　重新延攬周定洋

女同事傳睡衣照！木頭男秒石化　見「清涼銷魂引誘」網：逆天單身派

大陸熱門新聞

中途退房被拒！女客浪費幾十噸水..

老婆急哄1歲兒！酒醉父氣哭從5..

20歲女打110叫外賣　接線警..

即／河南氣化廠爆炸「蘑菇雲沖天..

車禍後報警不救人　下秒起火2女..

她抱1條黃魚狂衝醫院　護士嚇傻

瞞家人去隆乳！愛妻手術台上「心..

她得「漸凍人」想賣房治病　老公..

蚊子叮一包！21歲正妹呼吸衰竭..

女童墜地昏迷！12歲哥「怕被罰..

他超車開窗「比中指」　下秒現世..

13歲童半夜「開走兩架飛機」

港星失蹤骨灰罈　烤肉區被尋獲

月收入300K！他追25歲女卻..

更多熱門

相關新聞

台灣庇護港反送中　耿爽：泥菩薩

陸媒報導指出，有10多名香港示威人士近期赴台灣尋求政治庇護。對此大陸外交部發言人耿爽在例行記者會上指出，「他們自己不過是個泥菩薩」。

蔡英文庇護港示威者？陸：泥菩薩假慈悲

港示威者抵台尋庇護　陸委會回應了

北京排除用解放軍處理香港事務

香港校長：反對勢力綁架通識教育

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 蕭亞軒 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 詹詠然 三上悠亞 韓國瑜 王陽明 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

正妹女法官爆紅　網讚：我認罪了

好市多驚見「一片紫爆」！網看呆瘋搶

女撩男警：我男友迷路　幾個月後真的找到

連滴妹都錯！100ml不是「莫」

兒子上廁所驚喊：馬麻妳下面OO好長　媽崩潰：我生的

驚見「30腳黃紋怪蟲」！網勸帶回家

想墮胎遭拒！25歲女找密醫…醒來子宮破

《棒棒堂》牙膏現況曝光！「菜市場擺攤維生」

「全聯」買飲料！她細看招牌傻眼爆罵

地方辣媽開門整顆透出來！老實工程師「火熱眼神猛盯」

女星試鏡「當場解扣」　憲哥急喊制止

25年沒見過生父！他追線索到屏東「發現驚人背景」

清玉5年「暴風收攤」　網一票得罪OO關鍵神解

即／郭台銘沉澱3天「再提0到6歲國家養」

網翻出《玩很大》暴怒片段！ 吳宗憲走心大罵...他回嗆：你輸了我的尊重

更多

最夯影音

更多

男性站著小便地板、牆壁秒中槍　紫外線揭露噴射範圍最遠91公分

菸嗓選手踩高跟鞋飆《Bad Guy》　華晨宇給高評「舞台表現力很好」

世界七大工程奇蹟「巴拿馬運河」 過路費2千萬台幣！通過要10小時

監視器拍下鄰居小孩趴地狂撸貓！　「變身好麻吉」奴才笑：他每天都來

蕭亞軒消失1年半「現狀恍惚超憔悴」　1分鐘影片睡著2次：好想我的毛小孩

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面