川震重生／進羌寨先過三關　北川推廣「羌族文化旅遊」助重建

記者曾俊豪／四川報導

四川省的北川是中國大陸唯一一個羌族自治縣，2008年5月12日汶川大地震之前，當地總人口16.1萬，羌族佔了9.1萬人。不過，隨著北川遭受強震襲擊，羌族人口銳減，不僅如此，災後重建與經濟復甦都成巨大問題。對此，當地政府以羌族文化為起點，希望透過旅遊讓當地獲得重生。

「石椅羌寨」是北川當地眾多知名的羌寨之一，此處得名於村莊內一塊天然巨石，其形狀就像是一把雙人椅。羌族人給予石椅「成雙成對」、「好事成雙」的寓意，遊客來到這裡，為了討好彩頭，都會跟石椅合照。

▲石椅羌寨有好事成雙的寓意。（圖／記者曾俊豪攝）

此次前往石椅羌寨採訪，一到山腳下，便聽到咚隆咚隆的鼓聲，原來當地村民早已穿好傳統服飾，迎接造訪的客人。進到羌寨有三道關卡，分別是綁在手上的羌族「吉祥帶」、掛在脖子上的「羌紅」以及入門的迎客酒。

從山腳下的階梯，一路到進門，羌族人的熱情很難不讓遊客留下深刻印象，更不用說，在羌寨裡體驗羌族的特色菜以及購買當地土生土長的梨子、李子和枇杷等各種濃特產品。之後，再到石椅前拍照留念，以「羌寨」作為當地的旅遊中繼站，無疑是絕佳的選擇。

▲當地政府推廣羌族文化旅遊幫助災後重建。（圖／記者曾俊豪攝）

不過，這樣的旅遊方式，其實是在汶川大地震後才出現。在石椅羌寨工作的王靜在接受《ETtoday新聞雲》採訪時提到，自己雖未經歷過第一波川震，但地震發生後，在外地打工的她便趕回家中，之後遇到了好幾次餘震，回想起來仍心有餘悸。

她說，地震結束後，自己算是很幸運，家人都健在，但家族裡面還是有親人去世，也有在老縣城工作的好友喪命。也因為這一次地震，讓她重新思考人生，20歲出頭的她，決定結束在外打工的生活，回到北川協助重建。

▲石椅羌寨員工王靜。（圖／記者曾俊豪攝）



這段時間，王靜做過許多工作，現在則是加入當地旅遊振興，在石椅羌寨工作。王靜說，地震之前，當地並沒有的大力推廣以「羌族文化」為主題的旅遊，大都是自己家裡開「農家樂」，遊客來了，炒個家常菜給他們吃。

然而，遇上地震災害，重建工作極其困難，當地政府便輔導發展旅遊經濟，協助改造房屋、協調工作等，逐漸打造成現在以「羌族文化」為主的旅遊方式。王靜表示，在經歷過地震之後，覺得陪伴在家人身邊才是最重要的，「你可以緬懷過去，但是不可以長期沈浸在傷痛中。」

▲在石椅羌寨可以遠眺「汶川地震博物館」。（圖／記者曾俊豪攝）