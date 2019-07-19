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川震重生／兩萬人長眠於此　北川老縣城遺址變地震教室

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▲▼北川老縣城地震遺址,川震,汶川大地震,北川。（圖／記者曾俊豪攝）

▲北川老縣城地震遺址。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／四川報導

2008年5月12日發生的汶川大地震重創四川，與汶川只有一山之隔的北川羌族自治縣同樣災情慘重。由於縣城受創嚴重，幾乎全毀，原址重建不僅工程浩大且不夠安全，因此，當地政府決定，將昔日的北川縣城設為地震遺址，供中外遊客參觀悼念罹難者，近距離感受川震帶來的傷害。

地震發生後，倖存下來的北川縣民如何安置是一大問題。最終，北京當局決定由「中國城市規劃院」操刀，在距離舊縣城車程約30分鐘的地方重建。而「中國城市規劃院」最知名的「作品」則是雄安新區。

▲▼北川老縣城地震遺址,川震,汶川大地震,北川。（圖／記者曾俊豪攝）

▲北川老縣城地震遺址罹難者紀念碑。（圖／記者曾俊豪攝）

新縣城的啟用，讓北川縣民重新有了一個家，舊縣城該如何處置也成為焦點。在經過道德與學術等多方考量、拉鋸後，最終決定在此設立「北川老縣城遺址」，並於2010年5月正式對外開放，成為汶川大地震中唯一保存下來，受災最嚴重、破壞類型最全面的「地震教室」。

開車進入北川老縣城時，路上還可看到當時掉落的巨石，沒多久，眼前便出現一排老房子，當地工作人員介紹，這是「衛生所」，也是地震中房屋結構受損較輕微的地方。但房屋傾斜程度，已經讓記者好奇，如今的老縣城究竟是何模樣？

終於，再持續向前行駛將近五分鐘後，我們終於抵達老縣城遺址，眼前的景象，已經讓記者感受到川震的破壞威力，一棟又一棟的建築物倒榻，哪怕是沒有倒下的，也已嚴重傾斜，難以想像地震的爆發的瞬間，脆弱的人類如何能夠抵擋。

▲▼北川老縣城地震遺址,川震,汶川大地震,北川。（圖／記者曾俊豪攝）

▲地震遺址對岸的「老縣城」幾乎全被掩埋。（圖／記者曾俊豪攝）

事實上，雖然園區叫做「老縣城地震遺址」，但工作人員介紹，當時的北川已也有新、老縣城之分。目前地震遺址開放的區域是當時的「新縣城」，至於「老縣城」則在河的對岸，記者一眼望去，只剩下零星的建築物，其他的，全被地震走山、土石流等掩蓋。

進入遺址園區後會看到一片墓碑，上方寫著「深切緬懷5.12特大地震遇難同胞」，遺址維護科解說員王華蓉指出，「由於當時罹難者太多，為了防疫，將同胞集體掩埋在此地草坪下。」她說，該處原先是為建造電梯公寓所挖的基坑，沒想到成了上千罹難者長眠的地方。

▲▼北川老縣城地震遺址,川震,汶川大地震,北川 。（圖／記者曾俊豪攝）

▲北川老縣城地震遺址完整保存當時地震的破壞 。（圖／記者曾俊豪攝）

而在墓碑的後方，還有一片亂石覆蓋的小山坡，走上樓梯，便會發現有學校的升旗台、風化嚴重的籃球框。原來，這裡是北川中學新校區，地震發生後，整座校園被掩埋，一名遇難者的母親還在學校內掛上橫幅，寫著「孩子，爸爸媽媽想你。」

採訪當天，我們看到許多小學生前來參觀，並且向罹難者獻花致意。王華容說，遺址不只讓世人緬懷罹難者，有大專院校院校學生到此做生命探測、生命救援、工程力學、建築設計等研究，也有中小學校的師生來到園區進行防災、避災演練，如今的老縣城已是科學研究之地。

▲▼北川老縣城地震遺址,川震,汶川大地震,北川。（圖／記者曾俊豪攝）

▲北川老縣城地震遺址如今已成為地震教育、科學研究基地。（圖／記者曾俊豪攝）

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關鍵字：川震,汶川大地震,四川,北川,北川羌族自治縣,特派現場

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