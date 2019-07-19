川震重生／廢墟裡喊兒子名　北川媽媽自白：他們的遺願我要接下來

記者曾俊豪／四川報導

「帶著我女兒，坐在廢墟裡面，我就叫我兒子的名字。」這是北川媽媽吳紅接受記者採訪時，回想起地震發生時，內心無助的時刻。2008年5月12日之前，他們一家六口過著幸福的生活，如今只剩下她、女兒以及公公三人相依為命。

如果不是吳紅自己談起這段經歷，一般人很難聯想到，她曾經經歷過地震失去至親的傷痛。不過，為了用這段過去督促自己活著，吳紅也吃足苦頭。她表示，自己老家在北川曲山鎮，那裡是川震的重災區之一。

▲汶川大地震倖存者吳紅。（圖／記者曾俊豪攝）

事發當時，吳紅和婆婆在山上採茶，突然間，一陣天搖地動，「她在我眼前掉進了地上的裂縫，還來不及救她，裂縫瞬間就合上。」除了眼睜睜看著婆婆被大地吞噬，吳紅的丈夫也在老縣城喪命，至於就讀高中一年級的兒子，則是跟北川中學其他師生一樣，被滑落的山體掩埋，迄今仍未找到遺體。

地震發生後，吳紅從山中逃了兩天才與女兒及婆婆會合，之後，她便一肩扛起家中經濟重擔，挑起北川振興茶葉種植專業合作社理事長的職務，帶領族人透過製茶獲得穩定的經濟來源。吳紅回憶，成立農民專業合作社之初，找不到人入股，只好將兒子遇難保險理賠金和丈夫遇難死亡撫卹金取出做資金。

▲北川老縣城幾乎全被掩埋。（圖／記者曾俊豪攝）

然而，吳紅的女兒當時無法理解，甚至還會質疑母親，「媽媽我讀書還需要錢呢」。幸好，合作社順利運轉，如今的吳紅已是綿陽市羌茶手工製作傳承人、大陸國家高級製茶師。

只不過，這段成功故事的背後，卻是無盡的眼淚所換來。她說，為了找尋兒子的遺體，她曾帶著女兒坐在廢墟上，聲嘶力竭喊著兒子的名字。此外，由於她選擇創業，也告訴自己要堅強，不能在別人面前哭泣，失去親人的傷痛，只能每天透過寫日記抒發，邊寫邊流淚。

採訪當天，吳紅唯一落淚的時刻，是談到自己的兒子。但她並沒有多做描述，而是流著眼淚，告訴記者，她是如何堅強，「如果我沒有好好活下來，我就對不起我兒子，對不起我老公，也對不起我婆婆，還有在地震中遇難的所有的人。他們遇難了，他們沒有完成的遺願，我就要接下來。」

▲北川老縣城地震遺址記錄著汶川大地震的傷痕。（圖／記者曾俊豪攝）