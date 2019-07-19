驚險救援畫面曝光！「背巾勾到車」女嬰滑墜2m車坑　媽尖叫慌逃求援

記者林悅、莊智勝／台南報導

台南市一名劉姓媽媽18日晚間駕車返家，待停妥下車時，背巾卻不慎勾到汽車鬆脫，胸前年僅8個月大的小女嬰當場滑落，墜到約2公尺深的機械停車坑內，嚇得劉女當場放聲尖叫，急忙奔出求救。警消獲報後趕抵現場，並迅速將女嬰救出，所幸其意識清楚，並未有明顯外傷，事後送往成大醫院治療，進行詳細檢查。

▲當時一名阿嬤牽著孫子經過，聽聞劉女尖叫急忙上前查看。（圖／記者林悅翻攝）

台南市消防局18日晚間8時2分接獲通報，東區德東街151巷一處大樓地下停車場傳出意外，一名年僅8個月大的小女嬰摔落約2公尺深的機械停車坑中，立即出動崇善及南門等分隊共3車6人前往救援。

據悉，當時劉女駕駛自小客車返回住家地下停車場，待將車輛停妥後打開車門走下，這時胸前背巾卻不慎勾到車體鬆脫，導致女嬰當場滑落摔墜2公尺深的車坑縫隙中。劉女見到女兒掉落後當場嚇得放聲大叫，望著胸前空蕩蕩的包巾不知所措，只能驚慌奔出向住戶、保全求救。

▲劉女驚慌奔逃而出，向其他住戶、保全求救。（圖／記者林悅翻攝）

警消趕抵現場時，機械車位周圍已經圍滿住戶圍觀。大樓保全指出，當下第一時間劉姓媽媽驚慌跑出求救，他拿著手電筒朝著夾縫一照，果真發現女嬰墜躺其中，還嚇得不斷哇哇大哭。警消則表示，由於女嬰墜落的機械車坑縫隙相當狹小，眾人不敢貿然啟動，就怕夾傷女嬰，經評估後決定小心啟動另一側機械車位，並由警消鑽入將女嬰抱出。

▲警消小心翼翼啟動另一側機械車位，鑽入其中救出女嬰。（圖／記者林悅翻攝）

警消指出，該處車坑底部有大灘油漬，女嬰救出時渾身沾滿廢油，經初步檢視後並未發現明顯外傷，但為求謹慎，仍是送往成大醫院治療，並進行詳細檢查；而院方在診治後，已確認女嬰安全無虞，結束一場虛驚。

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▼女嬰獲救時全身沾滿廢油，嚇得哇哇大哭，所幸送醫檢查後並無大礙。（圖／記者林悅翻攝）