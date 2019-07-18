冷血飼主騎腳踏車拖狗！「跑到熱衰竭吐血亡」　網友圍警局為牠抱不平

▲男子騎乘腳踏車拖著狗狗跑，導致牠腳掌破皮流血，熱衰竭身亡。（圖／記者林悅翻攝）

地方中心／台南報導

台南市18日凌晨發生一起虐狗事件，一名男子騎乘腳踏車將飼養的狗綁在後面拖行，讓狗狗在後頭追著跑，導致牠腳掌都磨破皮流血，路人見狀趕緊上前阻止並將狗狗送醫，但仍搶救無效身亡。台南市警方接獲報案會同動保人士共同處理，依動保法將男子移送台南地檢署偵辦。許多民眾也聚集到台南市警一分局東門所關心，經警員說明依法查處勸導驅離後才離去。

目擊的吳姓男子指出，「行經台南市中華路時，看見一名騎士『騎車拖自己的狗跑』，導致狗狗四肢破皮、流血，甚至還跑到吐血，責備他還死不認錯說那是他自己的狗，我們強制送狗到醫院狗狗失血過多休克搶救中，他想紅就讓他紅，大家分享出去，搶救無效狗狗過世了。」

▲冷血飼主騎車拖著狗在路上跑，導致狗狗四肢流血。（圖／Facebook／吳姓網友）

從影片中可見，地板上全是血，狗狗的腳掌都已紅腫流血，趴在地上喘息，看起來相當痛苦。原PO憤怒質疑，「你養的狗就能這樣嗎？」沒想到飼主卻冷回，「那是我養的狗。」許多民眾看到PO文後都跑到台南市警一分局東門所聚集關心，經一分局警方及動保處人員說明依法查處勸導驅離後離去。

市警一分局副分局長蔣宗志指出，本案依違反動保法罪嫌移送台南地檢署偵辦，另民眾聚眾部分，因是理性前來關心案情，且勸導後和平離去，並沒有脫序等違反法令行為，警方不予查處，惟如有聚集包圍警局及暴力行為，警方會依刑法等相關法令嚴正執法。

▲現場血跡斑斑。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

網友看了全痛斥飼主，「肉搜他，生命不是讓他這樣糟蹋的」、「太過分了吧，狗狗是無辜的啊」、「換拖他在路上跑，虐狗虐這樣，沒人性」、「正義哥，該出門了，這種人太惡劣了」。

動保處表示，飼主已涉及違反動物保護法第5條第2項第4款及第6條規定，將依動物保護法第25條第1款規定：「違反第5條第2項、第6條或第12條第1項規定，宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失。」處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上200萬元以下罰金。因本案涉及刑事責任，故將移送台南地檢署偵辦。

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