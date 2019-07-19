偷走「父親最珍貴遺物」被抓包　惡賊猛踩油門撞死車主判賠851萬

記者黃翊婷／新北報導

竊車集團成員邱文忠2016年7月間在新北市樹林區偷走一輛停在路邊的大貨車，陳姓車主發現急忙騎車追趕，他竟然直接開車衝撞，導致車主傷重死亡。刑事部分，2018年時高等法院依加重強盜致死罪判處邱文忠14年半有期徒刑；民事部分，今年7月16日新北地院法官判他須賠償死者家屬851萬餘元。

邱文忠與另兩名同夥組成竊車集團，3人一同在雙北市地區行竊，案發之前他們先在台北市萬華區偷走兩輛汽車，接著再轉往新北市樹林區，正在尋找目標時，剛好看到一輛停在東大街路旁的吊臂大貨車，於是決定先由邱男將大貨車開走，再讓另一名蔡姓同夥開車跟在後面。

▲邱男偷車被抓包，卻直接撞死騎車趕來的車主。（圖／東森新聞，下同）

52歲的陳姓車主發現自己的吊臂大貨車不見了，立即跳上機車一路追趕，最後總算在四維路追上竊賊，他超車後停在大貨車前，企圖用肉身阻擋，沒想到邱男卻猛踩油門，導致他被夾在兩車中間，雖然憑著意志力死命爬出車底，但左大腿皮肉嚴重磨損壞死，送醫緊急開刀仍因傷重宣告不治。

陳男生前曾躺在病床上向媒體淚訴，被偷走的貨車是父親留下來最珍貴的遺物，所以他才會拚命追趕。但邱男落網後先是向警方供稱自己吃了不少安眠藥，不記得發生什麼事，後來又改口說是行竊失風，擔心被逮才會開車撞人。

▲陳姓車主生前在醫院接受媒體採訪，還對著鏡頭比出自己手上的傷。

刑事部分，一審、二審法官皆認為邱男說謊，判處有罪，最後上訴至高等法院，法官依加重強盜致人於死罪重判14年半，另外兩名同夥則分別判處2年11個月、1年3個月。

民事部分，死者家屬提告求償1614萬多元；不過，邱男主張自己當下打錯檔，絕非故意衝撞，況且陳男原本就患有疾病，不能因此認定死亡和這次的撞擊有因果關係。新北地院法官則認為，從監視器畫面來看，邱男根本就是加足馬力輾過陳男，顯然與打錯檔的說詞不符，最後不採信他的說詞，裁定須賠償家屬851萬餘元。