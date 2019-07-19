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再槓王鴻薇！　北市研考會：郝龍斌31次民調問政黨傾向

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▲▼柯文哲出席內科活動。（圖／記者呂佳賢攝）

▲柯文哲受訪時嗆王鴻薇「回去念書」。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市研考會4月份針對商圈做民調，遭到北市議員王鴻薇質疑，竟將新北市民納入調查，還調查政黨傾向，根本是為市長柯文哲做總統大選民調。對此，柯文哲18日直批，「叫她要回去念書」、「不懂不要裝懂」，研考會主委余家哲則親自在臉書回覆，強調郝龍斌時代也會調查政黨傾向。

余家哲回應，馬英九市長任內，做了104次市長滿意度民調，第一任期41次、第二任期63次，可惜因為系統問題，只能查詢到做了幾次滿意度；郝龍斌市長任內，做了94次民調，其中包括31次市長滿意度民調，第一任期17次、第二任期14次，這31次都有詢問政黨傾向。

余家哲指出，柯文哲迄今做了43次民調，其中包括13次市長滿意度民調，第一任期11次、第二任期迄今2次，此外，目前是每半年進行一次「市政滿意度民意調查」。

王鴻薇砲轟，只有柯文哲時期，研考會做了「既包括新北市、又包括政黨傾向」的民意調查，政治傾向調查到新北，根本是前無古人的作法，呼籲請市府趕快拿出證據。對此，余家哲強調，在台北市的消費人口中，至少有80萬，或是25%是來自新北市民，若「商圈研究」民意調查不包括新北市，才有違本人之專業，也忽略新北市、台北市兩市市民所打造的大台北生活圈。

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關鍵字：民調,研考會,王鴻薇,台北市,柯文哲

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