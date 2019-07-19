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惠而浦全新16KG滾筒乾衣機　最快20分速乾、花費僅2元超級省

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惠而浦（圖／品牌提供）

▲Whirlpool惠而浦全新16KG滾筒乾衣機在台灣強勢登場，為現代人打造舒適居家生活。（圖／業者提供，以下同）

消費中心／台北報導

近年大眾對於健康、生活品質等議題越來越重視，衣物健康也是居家生活中重要的一環，乾衣機儼然成為現代人的家事神隊友，洗完衣服不用曬，即可在短時間內烘乾衣服，不僅解決瑣碎的家事束縛，也不用擔心衣物曬在陽台沾染空汙PM2.5的疑慮，還能消毒殺菌去除過敏原。

全球洗烘專家Whirlpool惠而浦，不斷以領先市場的優質家電產品滿足消費者需求，同時提升舒適生活品質，尤其在洗乾衣機產品的精進上，致力於研發大容量快烘瓦斯型乾衣機產品，多年來持續受到全球市場歡迎，2018年底在美國上市了全新滾筒乾衣機之後，隨即造成熱銷，2019年7月也要在台灣正式上市，將有兩款16KG滾筒乾衣機8TWGD5620HW、8TWGD6622HW陸續登場。

惠而浦全新16KG滾筒乾衣機強勢登場（圖／業者提供）

▲8TWGD5620HW乾衣機於momo購物網首賣，售價為37,400元，即日起至7/31止，只要購買即贈送WMF湯鍋、WMF平底煎鍋雙好禮。

惠而浦（圖／品牌提供）

▲8TWGD6622HW乾衣機預計8月上市，建議售價為41,900元。

乾衣機已經成為現代人必備的家事神隊友，不需煩惱颳風下雨衣服曬不乾，輕鬆解決了日常生活的一大難題，但不少主婦們也擔心乾衣時間太長影響收納衣服的效率，或是電費暴漲等其他衍生性問題，因此惠而浦全新16KG滾筒乾衣機8TWGD5620HW、8TWGD6622HW提供最佳解決方案，以混合衣物實測，只要20分鐘就能烘乾5公斤衣物，且每次運轉的天然氣費用約1.5元，電費約0.5元，總花費僅約2元，烘衣最快最省錢。

惠而浦全新16KG滾筒乾衣機8TWGD5620HW、8TWGD6622HW還搭載了消毒殺菌行程，經美國Armstrong實驗室證實可以99.9%消除金黃色葡萄球菌、綠膿桿菌、克雷伯氏肺炎菌；台灣Intertek實驗室實測可以99.9%消除生活常見細菌，讓衣物烘乾後更乾淨，全家人穿得更安心。另外，8TWGD6622HW具備蒸氣清新除皺功能，可以快速消除衣物皺痕與異味，即使是乾衣服，沾上菸味、油煙味等，也能在15分鐘快速清除惱人異味，重現衣物清新。

有別於他牌乾衣機，惠而浦獨創智能全觸控面板，提供待烘衣料、烘衣方式選項可自由選擇，彈性靈活的乾衣行程組合多達37種，8TWGD5620HW則是35種，為衣物訂製專屬的呵護模式，提供更完善的乾衣效果。由於8TWGD5620HW、8TWGD6622HW乾衣機具備除皺功能，乾衣行程結束後，滾筒自動定時翻滾衣物長達150分鐘，即便沒有立即取出衣物，也不會有明顯皺痕，保持衣物平整。此外，乾衣機提供多段溫度選擇，可依不同衣料調整溫度，呵護衣物、達成最佳乾衣效果。

值得一提的是，惠而浦乾衣機的排風式設計，不同於冷凝式及熱泵式乾衣機，氣流於機體內循環容易產生異味；排風式乾衣機將乾衣後的熱空氣排出，可排除異味，使烘乾後的衣物蓬鬆清新。

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關鍵字：惠而浦,Whirlpool,洗烘,滾筒乾衣機,曬衣服

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