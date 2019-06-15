3款必敗科技家電神救援　細緻洗衣、懶人料理沒煩惱

▲精緻衣服免送洗，就讓科技家電好好來幫你的忙吧！（圖／業者提供，以下同）

消費中心／台北報導

家庭主婦、主夫永遠都有做不完的家事，尤其是最常見的洗衣做飯，忙到都沒有自己的時間可以休息、好好追劇。想減輕繁雜的家事負擔，就交給科技家電來幫忙，現在的家電功能設計較以往齊全且方便好用，不論洗衣或料理都能更加得心應手，惠而浦就有3款智慧、全能的必敗家電，買起來每天用CP值超高，生活也會更輕鬆省事。

▲惠而浦歐系滾筒洗衣機米蘭之星8TWFW5090HW，具備極靜呵護科技，可洗淨並呵護細緻衣物。

講到洗衣服，就讓許多主婦覺得頭痛，一次要洗全家人的衣物，清洗份量多就算了，若是特殊材質衣服、內衣褲、襪子還要分開洗，根本不知道要洗到什麼時候！有一台好用的洗衣機真的很重要，歐系滾筒洗衣機米蘭之星8TWFW5090HW的10KG容量，洗滌所有衣物綽綽有餘，可以節省時間之外，這台最特別的是搭載3道波浪形搓揉板及柔動科技，依據不同衣料提供合適的搓揉擺動行程，例如羊毛、手洗行程，可針對毛料與精緻衣物輕柔處理，無接縫桶槽不勾傷衣物，洗淨過程不用擔心衣料損傷或變形。

除了效能，滾筒洗衣機8TWFW5090HW擁有歐洲最高A+++能效等級、金級省水標章，獨創的清新除皺功能每3分鐘滾動7秒，只需電費1元，就算每天洗也不怕水電費爆表，此外，義大利製造、市場唯一榮獲英國QuietMark靜音認證，完全低噪音、低震動，不用擔心吵到家人或隔壁鄰居。而整體外型美到榮獲德國iF設計獎、德國紅點設計獎，可以說是滾筒洗衣機界的「時尚擔當」，為居家增添一份美感。

家中另一個讓主婦待最多時間、花費許多心力整理的地方，就是廚房了，尤其面對頑強的炒菜油煙，令人煩惱到不行，與其清理的那麼辛苦，不如開始試著換換烹飪方式。被稱為「五星級料理神器」的全能蒸烤爐WSO3200B，一爐集蒸烤、舒肥、發酵、烘焙、乾果等全方位多樣功能，30～230°C全功能烹調溫度，30～110°C蒸煮溫度設定，一鍵即可輕鬆搞定繁複的料理程序，變出百道佳餚，做出媲美專業廚師等級料理。

在料理上省了許多工夫和時間，關鍵就在蒸烤爐具備噴柱式蒸氣設計，搭配1.1L大容量水箱，精準注入適量的水蒸氣到爐腔內，不會讓凝結水流竄於各食材間，達到3道菜色同時料理不混味的效果；更可以100～110℃高溫連續蒸燉3小時不斷注入蒸氣，不用像傳統瓦斯爐得隨時照看爐火，就能在最佳火候下，讓菜餚或燉湯入味；此外，若是烘烤肉類，32公升大容量足以容納全雞，蒸烤功能於烘烤時再注入蒸氣加濕以鎖住肉汁，360°後旋風設計能將熱風均勻吹送到爐內各角落，使表皮均勻酥脆，達到外酥內嫩的美味口感。

作為食材保鮮庫，冰箱是廚房的必備家電，不過冰箱每天24小時待命，其實是生活中的「吃電怪獸」，為提高節能、效率且靜音，惠而浦極智對開門冰箱WRS588FIHZ採用全球第一品牌Embraco變頻壓縮機，達到低耗能、低噪音，效率表現較同級高40%；而主婦們最在意的冰箱大小，則是有著840L大容量設計以及88cm業界最薄機身，再搭配抗指紋不鏽鋼門板，不只時尚美觀，也更省空間，除了能夠存放更多蔬果，FreshFlow淨味過濾系統可以達到除臭淨化作用，減少異味，比小蘇打強過15倍。

這款冰箱最令人意想不到的，就在於多處貼心的小設計，包括冷藏及冷凍庫有LED照明、強化耐重門邊盒，單一門邊盒可同時放多個3.8L的飲料瓶，除此之外，一般設計在冷凍室的儲冰盒改移到門背，讓冰箱內空間增加30%，另搭配In-Door-Ice門上製冰系統，免開門即可外取冰塊及冰水，炎炎夏日裡隨時都能輕鬆來杯冰涼飲消暑一下，還有NSF雙認證淨水系統有效去除異味及有害物質，飲用起來更安心。

科技家電是現代人的好幫手，選對家電，事半功倍。6/15～8/31到惠而浦全通路購買洗乾衣機、蒸烤爐、冰箱指定型號家電產品（含美泰克），即可獲得指定好禮，買就送WMF DIADEM PLUS高身湯鍋24cm（市價約2,980元）、WMF DIADEM PLUS平底煎鍋24cm（市價約1,980元）或哈根達斯創意饗宴餐券（市價約402元），不只把家電神器搬回家，還享有超值好禮驚喜一「夏」。



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