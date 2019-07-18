苗警掃蕩暴力黑幫首腦　統促黨地方幹部落網

▲苗栗警方在西勢美查獲13名逾期停留的外籍人士。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗檢警為淨化選前治安，掃蕩黑道幫派，18日破獲由賴姓男子（40歲）為首的暴力犯罪集團；而賴男身兼統促黨幹部，集團涉嫌長期從事暴力圍事、強逼旗下外籍女子賣淫，全案依法送辦。

據了解，賴男為統促黨苗栗地方黨部主委，與竹聯幫、天道盟等黑道份子，以苗栗市西勢美「豆干厝」為據點為應召站，引進泰國年輕女子來台，逼迫賣淫，並霸佔地盤，從事恐嚇、恃強勒索，對特種行業收取保護費，如有不從即糾眾砸店。

▲▼警方當場查扣二級毒品安非他命、吸食器、手機、現金、機票、本票、帳冊、保險套、潤滑液等贓證物。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方表示，查緝行動直搗苗栗市西勢美地區私娼寮，除13名泰籍女子外，另帶回應召站台籍業者及工作人員5男1女共6人一併偵辦，查扣二級毒品安非他命、吸食器、手機、現金、機票、本票、帳冊、保險套、潤滑液等贓證物。

苗栗縣警察局表示，防制幫派犯罪為警察當前治安重點之一，為確保選前社會治安平穩，警方將持續打擊黑道幫派行動，並呼籲民眾，如有發現可疑不法情事或遭受迫害，請立即向警察機關報案及檢舉，共同維護社會治安。