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統促黨張安樂接受路透專訪：中國是我們的神

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▲▼統促黨總裁、白狼張安樂接受路透社專訪。（圖／路透）

▲統促黨總裁、「白狼」張安樂接受路透社專訪。（圖／路透）

政治中心／綜合報導

中華統一促進黨長期鼓吹兩岸統一，現任統促黨總裁、竹聯幫元老「白狼」張安樂接受路透社專訪更直言，「中國就是我們的神」。路透社報導也提到我陸委會和國安人員的觀點；陸委會副主委邱垂正說，統促黨雖然危險但並沒有犯法，因此唯有修法，才能鞏固國家安全。

路透社報導稱，北京當局正積極在台建立支持者網路，以商業機會換取台灣商人支持統一的立場。統促黨也指出，計畫在全台各地舉辦講座與造勢會，增進台灣人對中國大陸的理解與支持。

對此，陸委會表示，這類行為非常危險，然而並沒有違反法律。陸委會副主委邱垂正向路透表示，「只有修法，才能強化國家安全體系」。路透社指取得大陸國台辦和中共中央統戰部內部文件，指出中共正實施以親中組織為核心的計畫，並將其列為「優先重點」。

路透社報導稱，這些文件並未顯示中共與「親中團體」有任何資金來往，但潛在的關連性仍引起我國安部門憂心。2名不具名的我國安人士表示，由於統促黨規模龐大，擁有6萬名成員，加上其動員能力，因此在被列在國安機關監控名單的前列。國安人士說，「如果兩岸發生戰爭，他們會變成巨大的不確定性因素，非常可怕。」

檢調單位懷疑統促黨的資金來源，去年8月曾大動作搜索統促黨總部及張安樂住處，但沒有任何人因此被起訴。張安樂接受路透專訪時直言「我們的神就是中國」（Our God is China），但否認收受中國資金。張安樂強調，「在精神上，他們絕對支持我們，物質上的支持則沒有。」

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關鍵字：統促黨,張安樂

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