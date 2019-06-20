口誤「CNN」關中天…網友發起正名運動　「出門都帶gogoro拍照」

政治中心／綜合報導

統促黨不滿立法委員黃國昌要求國家通訊傳播委員會（NCC）廢止中天電視台執照，20日率眾前往立法院抗議，但卻把「NCC」誤講為「CNN」，在網路上掀起意論，臉書粉絲專頁「老天鵝」還發起正名運動，網友也發揮創意，開始各種「誤講」英文簡寫。

統促黨成員手舉「黃國昌你敢動中天試試看」、「黃國昌作惡多端，人民不會放過你」等標語，要求黃國昌出面面對，給他們一個交代，怒嗆黃國昌永遠都是「抱著別人大腿出來混口飯吃的黃國昌」，還說，「你憑什麼強迫CNN一定要關閉中天？」不要躲在立法院裡面當米蟲、浪費納稅人的錢，「出來給我們一個交代。」

黃國昌把這段影片放上臉書，疑惑「阿姐，你誤會了，我真的從來沒有要CNN做什麼」。對此，「老天鵝」粉專發起正名運動，KUSO惡搞統促黨的失言風波，應該是「PTT」變成「PPT」、「DNA」變成「NBA」，而「NCC」則變成「CNN」。

▲統促黨誤把NCC講成CNN，老天鵝娛樂在臉書發起正名運動惡搞。（圖／翻攝老天鵝粉絲專頁）



不少網友更在留言區蓋樓，「約克夏的飲料很好喝」、「去台北車站都搭乘NTR」、「跟中華電信申辦AIDS」、「人死不能復生RAP」、「沒心跳了！ 快幫忙做CPU」、「蘋果的ISO系統也該正名」、「我出門都帶gogoro去拍照」、。

▲▼網友蓋樓留言。（圖／翻攝老天鵝粉絲專頁）



還有批踢踢鄉民在政黑板問，「前幾天PPT上有一篇，擔心孩子非親生想驗NBA的文，因為太好笑被記者拿去當新聞報出來，這麼爛的新聞CNN會開罰嗎？CNN會開罰媒體報導PPT上驗NBA的廢文嗎？」

其他鄉民推文表示，「以為到笨版」、「假反串」、「可憐的PPT」、「CNN鐵定會開罰PPT上驗孩子NBA的文章」。

▲統促黨赴立法院抗議黃國昌。（圖／取自黃國昌臉書影片）