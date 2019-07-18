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全球首款！三星宣佈推出12Gb LPDDR5 DRAM　「12部高清影片」秒下載！

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▲三星於週四宣佈，正式開始大規模生產全球首款12Gb LPDDR5 DRAM。（圖／翻攝自三星官網）

▲三星於週四宣佈，正式開始大規模生產全球首款12Gb LPDDR5 DRAM。（圖／翻攝自三星官網）

科技中心／綜合報導

為了迎接未來資訊量大爆炸的5G時代和AI功能的飛速提升，三星（Samsung）公司今（18）日宣佈，開始大規模生產全球首款12Gb LPDDR5 DRAM。

根據三星電子DRAM產品與技術執行副總裁李榮培（Jung-bae Lee）表示：「隨著第2代10奈米製程的新款12Gb LPDDR5 DRAM的大量生產，三星將能為全球客戶提供5G旗艦智慧手機」。

最新的12GB LPDDR5行動記憶體，每組都封裝了8顆12Gb的IC晶片，能夠滿足顧客對於高端智慧型手機的需求，而且，此舉或將能進一步強化該公司在高端市場的地位。

此外，李榮培表示，三星的新式行動記憶體可使下一代旗艦智慧型手機充分發揮5G和AI的功能，舉例來說，如超高清影片錄製和機器學習功能，而且，能極大化延長電池的續航力。

而且，12Gb LPDDR5 DRAM的傳輸速度可達到5500Mbps，是現有LPDDR4X速率（4266Mbps）的1.3倍。其可以在1秒內處理44GB的資料，約是12部高清影片的資料量。

除此之外，三星預計，2020年將量產16Gb的LPDDR5 DRAM，以鞏固其在全球記憶體市場的競爭優勢。

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關鍵字：三星,Samsung,DRAM,12Gb LPDDR5 DRAM,行動記憶體,電池

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