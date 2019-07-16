森林大火燒出商機！　斷電危機讓特斯拉等綠能企業搶佔市場

▲特斯拉的能源電池。（圖／路透）

科技中心／綜合報導

美國太平洋瓦斯與電力公司（PG＆E）為了防止森林火災的發生，計劃實施預防性斷電，切斷加州部份地區的電力供應。不過，這也讓太陽能、電池和燃料電池的供應廠商看到了潛在商機。

包括特斯拉（Tesla）和Bloom Energy在內的家用太陽能、電池和燃料電池供應商正將目標朝向北加州的客戶，同時，也呼籲加州政府提供一些獎勵措施以鼓勵替代能源的發展。

PG&E表示，當熱風吹襲其供電區域時，將有可能對該地區斷電最多5天，因為，熱風會影響其輸電線進而引發更多的火災。預計隨著停電變得更加頻繁，客戶對於替代能源的興趣或將更為增加。

此外，太陽能設備公司Sunrun的執行長Lynn Jurich指出，民眾對於斷電的問題相當煩惱，這將是一個很大的商機。該公司有40％以上的客戶居住在加州，而該公司正於森林大火風險較高的地區打廣告。從長遠來看，這對Sunrun的業務相當有利。

▲森林大火引發的斷電危機，意外帶動太陽能與電池的需求。（圖／路透）

雖然，由於綠色能源的成本較高，所以特斯拉和Sunrun等公司的電池產品在拓展加州市場時的速度較慢，但是，這兩家公司皆表示，近幾個月來市場對它們的產品越來越感興趣。

同時，PG&​​E也表態指出，太陽能、電池等替代能源也許能有助於解決加州最緊迫的森林大火反覆問題。