庫克哭哭　二手交易機構統計：iPhone使用者忠誠度下滑15.2%

▲根據二手交易機構BankMyCell統計，iPhone用戶忠誠度下滑，且有一定比例轉持有三星手機。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／綜合報導

根據外國二手交易機構BankMyCell統計，自2018年3月至今，iPhone使用者在脫手舊手機後，願意繼續使用iOS設備的比率下降了15.2%，僅剩下73%，這是自2011年統計以來最低的數值，這意味著iPhone使用者的忠誠度開始下滑。BankMyCell是一家可讓你銷售二手手機，並且升級換成新手機的業者。

根據該機構的統計數據顯示出，2017年是iPhone用戶忠誠度最高的一年，脫手舊手機後願意繼續使用iOS設備的比率高達92%，即便2018年下滑了一點，也都還有91%；沒想到到了2019年就僅剩下73%。

BankMyCell的報告顯示出，有26.2%的iPhone X持有者，在脫手手機後會改換其他品牌的手機。

相對地，三星手機的用戶就相對忠誠地多，根據統計，只有7.7%的Galaxy S9在脫手手機後，會改轉使用iPhone，92.3%的用戶會繼續使用Android手機。

值得注意的是，在2019年6月時，BankMyCell觀察到，有18.08%的iPhone用戶將原有手機賣掉，改持有三星的手機；且大約有18.5%的iPhone XS用戶已經改持有三星手機。