iFixit拆解新13吋MacBook Pro　「這項」規格竟無法升級

▲iFixit拆解新入門級的13 吋MacBook Pro。（圖／翻攝自YouTube／iFixit Video，下同）

科技中心／綜合報導

蘋果於9日在官網悄悄更新MacBook Air和MacBook Pro，其中MacBook Pro不管是13吋或15吋，皆已全面搭載Touch Bar。國外知名拆解團隊iFixit也在第一時間公布新版13吋 MacBook Pro的拆解檔案。

這次iFixit所拆解的為入門級的13 吋MacBook Pro，型號為A2159。將其與並未搭載Touch Bar的2016 MacBook Pro進行比較，可以發現這次的MacBook Pro有一個大上一點點的電池，過去未搭載Touch Bar的2016 MacBook Pro的電池容量為54.5Wh，這次則為58.2Wh，但兩者的最長使用時間皆為10小時左右，會有這樣的差異可以認為是因為搭載Touch Bar和T2晶片較為耗電。

iFixit的拆解也發現，新入門級的13 吋MacBook Pro的SSD模組是焊接在主機板上，無法像舊款那樣，可以讓用戶自行升級SSD容量，iFixit對此表示，「這也許並不稀奇，但這令人感到失望，因為這代表MacBook Pro系列中最後一個可升級的零件也消失了。」iFixit也發現，蘋果為了在Touch Bar旁邊為Touch ID感測器保留空間，似乎減少了部分散熱管，iFixit強調，MacBook Pro所輸出的熱量並沒有因此改變。

在鍵盤方面，iFixit證實這次的新入門級的13 吋MacBook Pro採用的是第三代蝶式鍵盤，這與今年5月份更新的15吋MacBook Pro相同。但這意味著第三代蝶式鍵盤所存在的問題在新入門級的13 吋MacBook Pro上也可能會發生。

最後，iFixit給新入門級的13 吋MacBook Pro 2分的維修分數（滿分為10分），這與未搭載Touch Bar的2016 MacBook Pro當時所獲得的分數相同，也意味著用戶若想自己動手維修幾乎是不可能的。