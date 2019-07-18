高雄婦人深夜衝服務處　親手送上4份「罷韓連署書」：全家人都簽了

▲婦人深夜騎車到服務處，就為了親自送罷免連署書。（圖／記者賴君欣攝）

地方中心／高雄報導

公民團體「WeCare高雄」和「公民割草行動」6月底發起罷韓行動，短短半個多月，連署份數已經超過13萬份，隨著韓國瑜通過黨內初選，連署的份數還在不斷增加中。高雄有里長表示，有里民在深夜12時特地騎車送連署書到他的服務處，表達罷韓決心，讓他相當感動。

高雄前金區三川里里長莊晉勳表示，18日凌晨12時30分，有一名婦人騎車到他的服務處，一下車就從車廂拿出4份連署書，表示這是她們全家人的，「婦人看起來像是剛下班，這麼晚了還是堅持親自送來，讓我們很感動」；里長說，從發起罷韓以來，服務處陸陸續續收到不少連署書，更有許多民眾對他們說「加油，一定要成功罷免」，讓他們很感動。

▲高雄前金區三川里里長莊晉勳。（圖／記者賴君欣攝）

「WeCare高雄」發起人、高雄前文化局長尹立表示，原本在15日之前，對韓國瑜還有期待，「希望他能專心市政」，但民調結果一出爐，韓國瑜將代表國民黨競選總統時，「很明顯他就背棄了高雄市民」；尹立認為，韓國瑜在民調初選階段就已經周周造勢，接下來要拚大選，更不可能專心在高雄。

「市長可以在選舉時、一步步教導韓粉怎麼接民調電話，現在不能教導韓粉不要霸凌店家？」尹立談到自己和八一氣爆自救會長陳冠榮都遭到威脅，許多原本挺罷韓的店家也因遭到各種恐嚇，紛紛轉趨低調、甚至關店。「釣客食堂」更在臉書發文，說要開始店休，因為已經遇到國稅局、衛生局、消防局和環保局來檢查，「是不是要做布條寫『吾韓萬歲萬歲萬萬歲』大家才開心？」

▲「WeCare高雄」發起人尹立表示，初選過後連署書仍在不斷增加。（圖／記者賴君欣攝）

對此，高市府表示，韓市長向來尊重民眾表達意見的權利，市府嚴守行政中立，現在進入颱風、豪雨季，市府忙著清淤、防災都來不及，不可能針對單一店家動用公權力，也請相關政治團體不須過度解讀，製造社會對立氣氛。

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